All' Università di Trento si costruisce il cervello bionico

Gad Lerner - Massimo Cacciari - Telmo Pievani All'Università di Siena per parlare di discriminazione razziale : ... scrittori ed esperti, saranno all'Università di Siena per una giornata di informazione e divulgazione sul tema "La discriminazione razziale fra diritto, etica e scienza". La giornata " giovedì 17 ...

All’Università di Messina il nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese “Geophysical Sciences for seismic risk” : L’Università di Messina ha lanciato 5 nuovi corsi di laurea, tra cui quello molto specialistico di natura scientifica per formare esperti di rischio sismico. Il nuovo corso di laurea è magistrale e si terrà in lingua inglese, dal titolo “Geophysical Sciences for seismic risk“. In una delle città a più alto rischio sismico del mondo, duramente provata dal catastrofico terremoto/tsunami del 28 dicembre 1908, il corso di laurea ...

Tria All'università HSE di Mosca : mi sento davvero a casa oggi : Mosca, 14 gen., askanews, - Giovanni Tria ha detto di trovarsi 'davvero a casa oggi', tra le mura della Hse, ateneo d'eccellenza nella capitale russa. Il ministro dell'Economia ha fatto evidente riferimento alla sua carriera universitaria, 'mettendo l'accento' sul fatto di trovarsi a proprio agio in tale ambiente, pur notando comunque di parlare in qualità …

Università islamica - avvocato Paladini : 'Tar non ha deciso sulla legittimità del progetto Alla base della lottizzazione' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Domenica Pisana ospite All'Università di Catania : Domenico Pisana, presidente del Caffè Quasimodo ospite il 17 gennaio della Società Dante Alighieri, alla Facoltà di Lettere dell’Università di Catania

Il cane francese con 2 dita di troppo e i segugi di George Washington che lavorano per l’Università di Udine - Alla 55^ Esposizione Internazionale Canina di Padova : Con cani anche molto rari ha preso avvio stamane alla Fiera di Padova la 55^ edizione dell’Esposizione Internazionale Canina, una delle più importanti rassegne del settore in Italia, che si chiuderà domenica 13 gennaio con la proclamazione del Besf of best. Nei due giorni alla gara di bellezza partecipano 1.750 cani di 248 razze selezionate, portati da allevatori di 13 Paesi europei: Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Olanda, ...

Il Tar di Lecce blocca il progetto : "No All'università islamica" : L'iniziativa aveva creato non poche polemiche nell'opinione pubblica e nella politica locale. Il Tar di Lecce , infatti, ha bocciato la proposta di lottizzazione dell'area individuata dalla Confime , ...

FLAVIO BRIATORE : 'NON MANDO MIO FIGLIO All'UNIVERSITÀ'/ 'Falco sembra davvero me' : FLAVIO BRIATORE parla del futuro del FIGLIO Nathan Falco al settimanale Oggi. 'Dopo il collegio andrà a lavorare. Non mi serve un laureato'

Laveno - 'Il ricordo dei 12 docenti universitari Allontanati dAll'insegnamento per aver rifiutato il fascismo' : ... vorrei rappresentare che alla conferenza sulla "parresia" , la libertà di parola, dei pensatori nel mondo classico, svoltasi all'Università dell'Insubria a Varese lo scorso 20/12/2018, alla quale ho ...

Piccoli botanici crescono - All’Orto Botanico dell’Università di Genova : Ora anche i più Piccoli possono appassionarsi al mondo vegetale, nella cornice dell’Orto Botanico dell’Università di Genova. Nei fine settimana, i laboratori offriranno ai grandi e piccini la possibilità di imparare la botanica divertendosi! Si comincia sabato 12 gennaio con “Erbario tecnologico”, dove la robotica creativa incontra la botanica per imparare a riconoscere le piante con l’aiuto della ...

Flavio Briatore : ‘Mio figlio Nathan Falco All’università? A me non serve un laureato’ : Sono in molti ad avere dubbi sull’utilità del famoso pezzo di carta anche noto come diploma di laurea, e tra questi a quanto pare c’è anche Flavio Briatore. L’imprenditore, infatti, parlando del rapporto con il figlio Nathan Falco avuto dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci (della quale dice: “Siamo due bravi genitori […] Restiamo una famiglia”), racconta quale sarà il futuro del piccolo: “Falco sa che a ...

