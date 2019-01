All’Università di Messina il nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese

meteoweb.eu

: Cinque nuovi corsi di laurea all'Università di Messina - OndaTV : Cinque nuovi corsi di laurea all'Università di Messina - tweetPalla : RT @nadiaterranova: Walter Pedullà su @Robinson_Rep di oggi, intervistato da Antonio Gnoli, parla di quando all'università di Messina inseg… - reppomanuno : RT @nadiaterranova: Walter Pedullà su @Robinson_Rep di oggi, intervistato da Antonio Gnoli, parla di quando all'università di Messina inseg… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) L’Università diha lanciato 5 nuovi corsi di, tra cui quello molto specialistico di natura scientifica per formare esperti di rischio sismico. Ildie si terrà in, dal titolo “Geophysical Sciences for seismic risk“. In una delle città a più alto rischio sismico del mondo, duramente provata dal catastrofico terremoto/tsunami del 28 dicembre 1908, ildivorrà formare figure altamente specializzate nel settore.Il Consiglio di Amministrazione della prestigiosa università peloritana ha approvato anche un altrodiin “Sicurezza e qualità delle produzioni animali“, mentre gli altri 3 nuovi corsi disono triennali e sono“Scienze nutraceutiche e alimenti funzionali” “Scienze e Tecniche psicologiche cliniche e ...