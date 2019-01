Allegri | ' Sarà una grande notte | vogliamo la coppa'

VIDEO Massimiliano Allegri corteggiato dal Real Madrid : sarà addio alla Juventus? : Massimiliano Allegri sarebbe nel mirino del Real Madrid, l’attuale allenatore della Juventus potrebbe infatti sedere sulla panchina delle merengues nell’immediato futuro. La clamorosa indiscrezione arriva da El Chiringuito Tv, molto vicina alla corazzata spagnola e quindi considerata particolarmente affidabile. Il 51enne livornese, che ha vinto gli ultimi quattro scudetti con la Juventus e che in questa stagione va a caccia della ...

Allegri : 'Ci sarà da lavorare duramente per vincere il campionato' : Questo pomeriggio la Juventus ha disputato la gara contro l'Atalanta presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia, ma giocare nel Boxing day non le ha portato molta fortuna, infatti il match è terminato con un pareggio rimediato grazie all'ingresso in campo nel secondo tempo di Cristiano Ronaldo, che segna il gol del 2-2. I bianconeri nel finale hanno anche rischiato di vincere con il gol di Bonucci che però è stato annullato per fuorigioco. Il ...

Atalanta-Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo non giocherà - lo voglio al top a marzo. Matuidi non ci sarà' : Il primo quesito lo risolve subito: " Ronaldo domani sarà in panchina, guarderà la partita insieme a me. Sono molto contento di ciò che sta facendo come tutti. Tra l'altro, leggevo un po' di ...

Atalanta-Juventus - Allegri : 'Voglio avere Cristiano Ronaldo al top a marzo. Matuidi non ci sarà' : Il primo quesito lo risolve subito: "Ronaldo domani sarà in panchina , guarderà la partita insieme a me. Sono contento di ciò che sta facendo, leggevo un po' di statistiche e vedevo che questa è la ...

Il centro sarà invaso da musica - sapori - Allegria per il Natale : Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 ci saranno gli spettacoli con trampolieri , clown circensi e sputafuoco che coloreranno corso Umberto sino all'incrocio con via Mario Pagano. Nel centro città dalle ore ...

Juvemania : Allegri - contro l'Atletico bisogna osare o sarà fallimento! : Se disponi del miglior attaccante al mondo devi in primis puntare sempre a segnare un gol più dell'avversario. La rivoluzione deve partite proprio contro Simeone, il 're dell'anticalcio'. Se lo si ...

Torino-Juventus - Allegri : “la classifica vera sarà il 29 dicembre…” : Successo per la Juventus nella gara contro il Torino, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata equilibrata nel primo tempo, loro hanno dato pressione e noi non riuscivamo a inserirci con le mezzali. Poi siamo cresciuti, gli attaccanti hanno giocato molto meglio e si vedeva che il gol poteva essere nell’aria. Abbiamo avuto anche altre occasioni favorevoli. Abbiamo fatto un’altra vittoria in ...

Torino-Juventus - Allegri : “Cancelo sarà operato. Ecco chi gioca domani” : CONFERENZA STAMPA Allegri- Tempo di vigilia in casa bianconera in vista della super sfida di domani sera contro il Torino. Il derby è sempre una partita separata dal resto del campionato. Un match dove si annullano valori qualitativi e tecnici e dove le classifiche restano fini a se stesse. Lo sa bene Massimiliano Allegri, il […] L'articolo Torino-Juventus, Allegri: “Cancelo sarà operato. Ecco chi gioca domani” proviene da ...

Juventus - Isco è il regalo per Allegri : convincere Florentino non sarà facile : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco è il regalo per ...

Juventus - Allegri : "Vogliamo il primo posto. Chiellini riposa - Ronaldo ci sarà" : La Juventus si prepara alla sfida contro lo Young Boys, nella quale i bianconeri andranno a caccia di un successo per blindare il primo posto nel Gruppo H. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri,...

Juventus-Inter - Allegri in conferenza : “Sarà più importante mercoledì” : JUVENTUS INTER Allegri IN conferenza- Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti durante la classica conferenza stampa di vigilia. Domani sera, all’Allianz Stadium, andrà in scena il Derby d’Italia, gara che potrebbe essere fondamentale per il proseguio della stagione. In caso di vittoria della Juventus, infatti, i bianconeri darebbero la prova di forza definitiva in […] L'articolo Juventus-Inter, Allegri in ...

Juventus-Inter - Allegri in conferenza : “Sarà più importante mercoledì” : JUVENTUS INTER Allegri IN conferenza- Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti durante la classica conferenza stampa di vigilia. Domani sera, all’Allianz Stadium, andrà in scena il Derby d’Italia, gara che potrebbe essere fondamentale per il proseguio della stagione. In caso di vittoria della Juventus, infatti, i bianconeri darebbero la prova di forza definitiva in […] L'articolo Juventus-Inter, Allegri in ...

Allegri - contro l'Inter sarà bella gara : ANSA, - TORINO, 6 DIC - contro l'Inter "sarà una bella partita, la squadra di Spalletti è molto cresciuta e i nerazzurri con il Napoli sono, al momento, i nostri antagonisti. Ma domani ci giochiamo ...

Juventus - Allegri : “Il Pallone d’Oro a Modric sarà uno stimolo a Ronaldo” : Allegri CRISTIANO RONALDO – Intervistato a margine dei Gazzetta Sports Awards, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato di questi primi mesi di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera: “Ha aumentato il grande livello di professionalità che c’è sempre stato alla Juventus. E’ un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel […] L'articolo Juventus, Allegri: “Il Pallone ...