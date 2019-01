Alfredino | bimbo nel pozzo come a Vermicino Veltroni | «Quella diretta tv che cambiò

A Malaga bimbo intrappolato in un pozzo : si lotta per evitare un nuovo caso Alfredino : Il piccolo Yulen ha soli due anni e da più di 24 ore è intrappolato in un pozzo. Tutta la Spagna è col fiato sospeso sperando che i tentativi di salvarlo vadano a buon fine, in una storia che assomiglia tristemente a quella di Alfredino Rampi. La storia del piccolo Yulen Yulen ieri pomeriggio stava giocando presso l'abitazione di un suo parente, vicino Malaga, quando è precipitato in un pozzo di prospezione profondo addirittura 110 metri. I ...