Alfonso Bonafede va da Lilli Gruber a Otto e mezzo poi crolla | foto clamorosa | lo

Alfonso Bonafede con il giubbotto della Polizia penitenziaria. Ironia sui social : Dopo Matteo Salvini, che non perde occasione per indossare le divise della Polizia o dei vigili del fuoco, ora è il turno del collega di Governo, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il Guardasigilli ha infatti indossato il giubbotto della Polizia penitenziaria, riportata su Facebook da un profilo della stessa Polizia penitenziaria. Subito è cominciata l'Ironia attraverso ai social.Pippo Civati commenta: "Non è ...

“Riflettori accesi ora più che mai” : il ministro Alfonso Bonafede dopo la morte di Sissy : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha chiamato il papà dell'agente penitenziaria venuta a mancare dopo un calvario durato due anni. "Non vi lasceremo soli, i riflettori resteranno accesi ora più che mai" ha detto a Salvatore Trovato Mazza. Si attende ora la nomina del medico legale che eseguirà l'autopsia sul corpo di Sissy.Continua a leggere

Alfonso Bonafede : "Cesare Battisti sarà espulso dalla Bolivia e sconterà l'ergastolo" : "Sarà espulso dalla Bolivia e sconterà l'ergastolo". Lo annuncia via twitter il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Tornerà in Italia direttamente dalla Bolivia. In questo modo, l'ex terrorista sconterà la pena che gli è stata comminata dalla giustizia italiana: l'ergastolo!", scrive sempre su twitter il ministro.#CesareBattisti tornerà in Italia direttamente dalla Bolivia. In questo modo, l'ex ...

I fatti vostri - il Ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede ospite nella puntata del 5 dicembre 2018 : Era da tempo che una trasmissione come I fatti vostri, non ospitava politici nel suo studio. Il pubblico affezionato e abituato alle atmosfere leggere dei canti, delle rubriche intrattenitive, delle citazioni amarcord e storie di gente comune, domattina dovrà fare ben attenzione a un'eccezione.Infatti, Giancarlo Magalli ospiterà il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, una rarità per il programma diretto da Michele Guardì (che ...

