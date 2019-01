Al via 2a edizione Academy Born2Code di Groupama Assicurazioni

Al via seconda edizione Academy Born2Code Groupama Assicurazioni : Roma, 14 gen., askanews, - Al via la seconda edizione di Born2Code, l'Academy di Coding di Groupama Assicurazioni finalizzata all'apprendimento della programmazione web & mobile, che vanta partner ...

Al via la quindicesima edizione di 'Sposami' : Per questo motivo le nostre fiere sono anche iniziative, show spettacoli con i migliori professionisti del wedding e del design che grazie alla potenza dello strumento del marketing fieristico, ...

Al via la X edizione di "Sipario d'oro" : Tutti gli spettacoli che Sipario d'Oro 2019 porterà sulla ribalta hanno tutti già riscosso il favore pieno della critica e rappresentano l'eccellenza della comicità amatoriale su scala nazionale. E ...

Al via la VII edizione del concorso 'Le più belle frasi d'amore'. Novità : il Premio Speciale 'Io Amo Lo Sport' : "L'uscita dello sport romance 'Un principe per Agla', incentrato sulla pallavolo femminile, ha dimostrato quanto, specialmente i giovani, vivano per lo sport e quanto lo sport aiuti a superare ...

Mizuno Snow Volley Marathon : al via prima edizione del torneo in versione ‘on the snow’ : prima edizione della “Mizuno Snow Volley Marathon”: il più grande torneo del mondo di beach Volley raddoppia con una versione “on the Snow” dall’8 al 10 febbraio a Moena Dal più grande torneo di beach Volley al mondo – la Mizuno Beach Volley Marathon – nasce la Mizuno Snow Volley Marathon, versione invernale dell’evento internazionale di beach Volley che da 23 anni raduna a Bibione (Venezia) oltre ...

Isola dei Famosi : sarà un ex naufrago l'inviato della quattordicesima edizione : Dopo il nome delle due opinioniste che affiancheranno Alessia Marcuzzi, arriva quello dell'inviato: sarà l'ex naufrago Filippo Nardi.

Al via la XVII edizione della Rassegna di 'Leggieri d'Inverno' : La programmazione sarà articolata in diversi progetti: ospitalità di spettacoli, progetti per i bambini e collaborazione con le scuole, progetti rivolti ai giovani, teatro amatoriale e promozione del ...

E’ donna il Carnevale di viareggio edizione 2019 : La leggerezza delle vele gonfiate dal vento e la forza delle acque che sbuffano davanti agli scafi, e tra questi elementi le maschere di Ondina e Burlamacco che giocano e scherzano: è il manifesto d'autore del Carnevale di Viareggio 2019 firmato dall'artista Graziella Marchi, e presentato con le novità dei Corsi a Milano. L'opera di Marchi, come da tradizione, affianca il manifesto ufficiale, realizzato quest'anno da Nicoletta Poli.Due donne ...

Roma : al via prima edizione di ‘Corriamo il derby” : Sabato 23 febbraio 2019, alle ore 15.00 , è ora di correre il derby. L’ACSI Nazionale e ACSI Italia Atletica, in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e Fiera di Roma, presenta la prima edizione di CORRIAMO IL DERBY, una prova di corsa su strada non competitiva su tre distanze, 3/6/9 km, aperta a tutte le fasce d’età, che si propone di sviluppare il senso di partecipazione e solidarietà tra i cittadini, appassionati di calcio, ...

AL via LA 12ESIMA EDIZIONE DI ''STRADE'' : NUOVE PROPOSTE DEL TEATRO AL NOBELPERLAPACE : Per gli spettacoli della rassegna , ingresso 10 euro, saranno attive le prevendite presso la libreria Polarville, in via Castello all'Aquila. Al termine degli spettacoli ci sarà il consueto incontro ...

Isola dei Famosi - Alvin passa da inviato a naufrago nella prossima edizione : A fine gennaio arriverà sul piccolo schermo la nuova edizione de l'Isola dei Famosi, condotta nuovamente da Alessia Marcuzzi. Il settimanale Spy ha anticipato i nomi dei naufraghi. Ci sarà la partecipazione di Riccardo Fogli di cui si è spesso parlato nel corso di questi mesi. Il cantante, in questo periodo, sta facendo coppia con Roby Facchinetti con cui ha cantato nella serata di Capodanno su Canale 5. Anche Paolo Brosio sarà uno dei ...

Isola dei Famosi 2019 al via il 24 gennaio? Il possibile cast e l’inviato della nuova edizione : L'Isola dei Famosi 2019 è ai nastri di partenza oppure no? Mentre la data possibile per la messa in onda si avvicina, Alessia Marcuzzi, confermata conduttrice del reality show dopo il canna gate dello scorso anno, torna dalle vacanze in famiglia pronta per tuffarsi a capofitto nel lavoro: quando andranno in onda i primi promo ufficiali? Al momento tutto tace mentre settimanali e giornali continuano a fare i nomi dei papabili concorrenti. ...

Dakar 2019 - al via l’edizione numero 41 del rally più duro del mondo : “Con la sabbia e le dune peruviane si torna al dna originario della Dakar africana” assicura Etienne Lavigne, organizzatore della 41esima edizione della gara di rally tra le più estreme e lunghe che ci siano. La Dakar, che prende il nome dal primo percorso inaugurato nel 1978, con partenza da Parigi e arrivo nella capitale senegalese, nel corso dei decenni ha cambiato scenari e quest’anno, per la prima volta, si svolge tutta ...