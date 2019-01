Al tavolo con Salvini i magistrati “anti Davigo” Gratteri stronca la riforma Bonafede

Il polo dei civici è pronto con Delli Noci - Sentire Civico abbandona il tavolo perché vuole fare le primarie. Poli vicina anche ai civici : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Rider - ministero : “Pronta la norma - entro marzo più tutele”. Sindacati : “No - Di Maio riconvochi tavolo con le aziende” : La norma che regolerà il contratto di lavoro dei Rider è pronta e “entro marzo” i ciclofattorini avranno “tutele su malattie, infortuni e paga minima”. L’assicurazione arriva dal ministero del Lavoro a tre giorni dalla sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino ha sancito il diritto di cinque ex collaboratori di Foodora a vedersi riconoscere tredicesima, ferie e malattie pagate. Ma Cgil, Cisl e Uil ...

Aeroporti : Santangelo (M5S) - 'pronti a tavolo tecnico con Musumeci' : Palermo, 14 gen.?(AdnKronos) - "Abbiamo detto e ribadito che gli Aeroporti sono fondamentali per lo sviluppo della Sicilia e che sarebbe un grande errore privatizzarli. L'unica soluzione concreta è la creazione di un gestore unico per tutti gli Aeroporti siciliani. Per realizzarlo siamo pronti a dia

Assisi - Fonderie Tacconi : tavolo interistituzionale : Assisi Nei locali comunali di Santa Maria degli Angeli si è tenuta ieri la prima riunione del tavolo interistituzionale tra Comune, Regione, Arpa e Usl1 per esaminare la questione relativa alla ...

Iia - nessun accordo sulla cassa integrazione. Sindacati delusi. “Confronto fallimentare - ora un nuovo tavolo” : “nessun accordo sulla cassa integrazione straordinaria, il lungo confronto al ministero del Lavoro è stato fallimentare“. Sono i Sindacati ad annunciare l’ennesima fumata nera sulla vertenza Iia (Industria italiana autobus), delusi dal vertice di giovedì al ministero dello Sviluppo Economico. “La direzione aziendale – si legge nella nota congiunta firmata dal segretario nazionale della Fiom-Cgil Michele De Palma e ...

Carige - file sul tavolo di Mustier UniCredit pronta a certe condizioni : UniCredit potrebbe candidarsi all’acquisto diCarige, ma solo a determinate condizioni. Da qualche giorno governo e commissari sono al lavoro per individuare un compratore e avrebbero avviato contatti con diversi istituti italiani. Secondo i rumors il dossier sarebbe arrivato anche sulla scrivania dell’amministratore delegato di UniCredit Jean Pierre Mustier al quale in questa fase non dispiacerebbe prendere parte a ...

Trump batte i pugni sul tavolo e sbatte la porta : niente accordo con i democratici su shutdown e muro : Si è conclude con un nulla di fatto il vertice del Presidente con l'opposizione democratica per provare a riaprire i ministeri. Trump parla di una «una completa perdita di tempo», gli avversari di un «comportamento infantile». Il nodo dei 5,7 miliardi di dollari per il muro del Messico...

Analisi costi benefici Tav arriva sul tavolo del Mit - va condivisa con Francia e Ue : L'Analisi costi benefici sulla Tav Torino-Lione consegnata oggi al governo è al vaglio dei tecnici del ministero di Infrastrutture e Trasporti e prima della pubblicazione dovrà essere condivisa tra i componenti dell'esecutivo, ma anche con la Francia e la Commissione europea. Lo precisano fonti del Mit, dopo gli annunci sul completamento dello studio da parte del presidente della Commissione incaricata, Marco Ponti. "Il documento ricevuto ...

Carige - Modiano (commissario) : “Nazionalizzazione non è ipotesi sul tavolo”. E nega paragoni con Mps e banche venete : “La nazionalizzazione non è un ipotesi sul tavolo”. A dirlo, rispondendo al sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, e alla linea di Luigi Di Maio e del M5s, è il commissario straordinario di Carige, Pietro Modiano, a margine dell’incontro col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo in disaccordo – ha detto Toti – Carige ha risorse e ...

Turismo - la proposta da Pitelli : "Servono una tariffa fissa per i mezzi e un tavolo di confronto" : Siamo convinti che la tariffa fissa aiuterebbe turisti provenienti da tutte le parti del mondo ad utilizzare il taxi per raggiungere le strutture, aiuterebbe la circuitazione dei flussi anche nelle ...

Juve - la seconda vita di Cristiano : "Un talento puro a tennistavolo" : L'amico del cuore con cui duellava all'epoca era anche un maestro, futuro numero 31 del mondo. Eppure João Monteiro, star internazionale del tennistavolo con solide radici italiane, è convinto di una ...

Decreto Sicurezza - Fsp Polizia sta con Salvini : 'I sindaci pensassero a rilanciare il tavolo per la legalità e la sicurezza' : 'Come operatori di Polizia chiediamo compattezza istituzionale, davanti a queste esternazioni di disobbedienza si rischia di creare confusione e il cittadino oggi più che mai non ne ha bisogno! Si ...

Emiliano scrive a Conte per stare al tavolo decisivo delle opere del Contratto di sviluppo della Capitanata : Molti dei progetti regionali 'resteranno esclusi dai finanziamenti regionali a causa della insufficiente dotazione finanziaria'. Per questo, il governatore della Puglia chiede al presidente del ...