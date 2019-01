Ail | a Roma seminario pazienti-medici su Leucemia Acuta Linfoblastica

Roma : ragazza di 16 anni muore per una crisi allergica dopo aver bevuto dei mini-cocktAil : Si chiamava Federica Stiffi la ragazza di appena 16 anni che la scorsa notte ha perso la vita a Roma dopo aver consumato dei mini-cocktail con i suoi amici. Stando a quanto riportato da "Il Messaggero", la giovane era uscita di casa sabato sera insieme alla sua migliore amica per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Purtroppo, però, nel giro di poche ore si è consumata una vera e propria tragedia, con la ...

La storia di Federica morta a Roma per shock anafilattico : le avevano detto che non c'era latte nel cocktAil - Ultime Notizie Flash : La storia di Federica morta a Roma per shock anafilattico: le avevano detto che non c'era latte nel cocktail . Si indaga per capire che cosa ha provocato la morte della giovane

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - si complica l'addio di Marcano : il Siviglia punta su BAilly : Calciomercato Roma, Ultime notizie: il Siviglia punta a Bailly e abbandona la strada che portava a Marcano. Il difensore rimane nel mirino del Galatasaray.

Justin Bieber sorprende la moglie HAiley : il romantico gesto davanti a tutti : Justin Bieber dedica una romantica serenata alla moglie Hailey Baldwin La coppia formata dalla pop star Justin Bieber e dalla super modella Hailey Baldwin è più innamorata che mai. Dopo essersi sposati segretamente in un tribunale di New York lo scorso 13 settembre, i due piccioncini hanno trascorso il loro primo capodanno da marito e moglie […] L'articolo Justin Bieber sorprende la moglie Hailey: il romantico gesto davanti a tutti ...

A Roma sbarca la tendenza della birra giapponese nei cocktAil : Roma,, askanews, - Arriva a Roma la nuova tendenza della birra giapponese Asahi Super Dry nei cocktail. A lanciare la sfida è Drink Kong, una delle più interessanti e innovative realtà della nightlife ...

Roma - mAil con lista di bambini di "etnia Rom". Imbarazzo in Comune : "Nessuna discriminazione" : La missiva è partita dall'ufficio Quote contributive del Municipio XII, Monteverde, diretta ai servizi sociali e al Segretariato sociale e al dipartimento Servizi educativi e scolastici

L'Uici di Ragusa al premio BrAille a Roma : C'è stata anche una delegazione delL'Uici di Ragusa al premio Braille svoltosi a Roma in occasione della giornata internazionale della disabilità

Svelato il trAiler de Les Misérables - miniserie BBC basata sul romanzo di Hugo con Lily Collins e Olivia Colman (video) : BBC ha Svelato il primo trailer de Les Misérables, la miniserie basata sul romanzo omonimo di Victor Hugo. Annunciato due anni fa, il nuovo adattamento televisivo vede Dominic West nei panni dell'iconico personaggio, l'eroe Jean Valjean, ruolo che al cinema è stato interpretato da Hugh Jackman, nel musical del 2012. Les Misérables, conosciuto in Italia col titolo I Miserabili, è ambientato nei più bassi strati della società francese ...

Nightflyers - ecco il trAiler della serie sci-fi dai romanzi di George RR Martin : George RR Martin, come sanno bene i fan e non solo, non è legato esclusivamente alla sua opera più famosa, le Cronache del ghiaccio e del fuoco, da cui è stata tratta la serie Game of Thrones. Il prolifico autore ha scritto anche molti altri romanzi e ora da molti di essi sono in fase di lavorazione delle serie tv. Di recente è stato annunciato che la sua saga Wild Cards subirà un adattamento seriale per Hulu mentre già si sapeva che Syfy ha ...

Evento Mixology : lezione di cocktAil alla Cappella Orsini a Roma il 22 novembre : Giovedì 22 novembre a Roma un workshop per scoprire tutti i segreti della miscelazione Roma – Sarà una serata dedicata agli amanti del buon bere per esplorare gli ingredienti del cocktail perfetto e scoprire i segreti della giusta miscelazione quella di “Mixology”, l’Evento che Acea con Te, il programma di raccolta punti della multiutility Romana, organizzerà giovedì 22 novembre a Roma, nella splendida cornice della Cappella ...

Burlesque a Roma - arte e seduzione tra piume di struzzo e pAillettes : Il sogno del Burlesque a Roma è oggi realtà per molti artisti. Una tendenza consolidata nella Capitale dove i club tematici e le manifestazioni dedicate sono in aumento. Primo fra tutti il 'Roma Caput ...

Roma - ecco il trAiler del nuovo film di Alfonso Cuarón : Vincitore del Leone d’oro alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in anteprima, e acclamato dalla critica, il nuovo film di Alfonso Cuarón, Roma, si presenta ora al grande pubblico con il suo primo trailer ufficiale. Con la colonna sonora di The Great Gig in The Sky dei Pink Floyd, la clip ci introduce con grande eloquenza nelle immagini in bianco e nero della pellicola, che il Messico ha anche candidato per ...

Roma - ecco il trAiler del capolavoro di Cuarón : Nel complesso, il film sarà distribuito nelle sale di oltre 30 paesi in tutto il mondo, con proiezioni anche nel formato 70mm.