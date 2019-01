Aeroporto di Malpensa in tilt | egiziano respinto fugge da aereo

Aeroporto Malpensa chiuso : voli dirottati per fuga senegalese durante rimpatrio - Sky TG24 - : L'uomo doveva essere rimpatriato. Tutte le piste chiuse tranne una. I voli in arrivo vengono dirottati verso altri scali, soprattutto Linate

Immigrato non vuole essere rimpatriato - si lancia dall’aereo e scappa in pista : caos all’Aeroporto di Malpensa - voli dirottati [LIVE] : Momenti di paura e apprensione questa sera all’Aeroporto di Malpensa dove lo scalo è stato chiuso e tutti i voli dirottati tra le 19:30 e le 20:20, quando è stata riaperta una sola pista (la 35L). A scatenare il pandemonio è stato un Immigrato senegalese che è fuggito dall’aereo in cui era appena salito per essere rimpatriato. Il senegalese era salito sull’aereo dalla porta anteriore, ma una volta sul mezzo l’ha percorso ...

