Achille Lauro: il rapper protagonista del prossimo Festival di Sanremo, in libreria con “Io sono Amleto”

: Essere o non essere Achille Lauro? “Sono io Amleto”, il libro di @AchilleIDOL pubblicato oggi - vh1italia : Essere o non essere Achille Lauro? “Sono io Amleto”, il libro di @AchilleIDOL pubblicato oggi - ItHipHopRap : Oggi ha colpito Hip Hop e Rap Video YouTube in italia.?Achille Lauro & Boss Doms?'s ?Mamacita (feat. Vins)? - spleeneideale : La mia guerra alla trap italiana è finita da quando ho scoperto che le canzoni di Achille Lauro mi piacciono una marea. -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Inizia perun anno ricco di musica e non solo…da oggi, infatti, è disponibile in tutte le librerie “SONO IO AMLETO” (Rizzoli), un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico nel mondo di, un libro che apre le porte a questo 2019, per inaugurare 12 mesi senza sosta!L’artista presenterà il libro nel corso di due appuntamenti instore: lunedì 19 gennaio alladi Giulio di Matera (ore 17.30 – Via Dante Alighieri 61) nell’ambito del progetto “Matera Capitale della Cultura 2019” e martedì 22 gennaio a laFeltrinelli di Piazza Piemonte di Milano (ore 18.00).Dal 5 al 9 febbraio,sarà tra i protagonisti della 69° edizione deldi, in gara con il brano “Rolls Royce” per conquistare il pubblico durante la mostra musicale più importante d’Italia. Dirige l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi.In primavera, a meno di ...