ZAKSA-Civitanova | Champions League volley 2019 | programma | orario e tv Come vederla in

oasport

: RT @VideoVolleyball: Civitanova: Bruno verso le sfide con Perugia, Zaksa e Trento -#videovolleyball @volleyball_it - Volleyball_it : RT @VideoVolleyball: Civitanova: Bruno verso le sfide con Perugia, Zaksa e Trento -#videovolleyball @volleyball_it - VideoVolleyball : Civitanova: Bruno verso le sfide con Perugia, Zaksa e Trento -#videovolleyball @volleyball_it… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Martedì 15 gennaio si giocherà, match valido per la terza giornata delladimaschile. La Lube sarà impegnata all’Arena Gliwice, i cucinieri inseguiranno una difficile vittoria in terra polacca dopo aver sconfitto Modena e Karlovarsko nei primi due appuntamenti del torneo. I ragazzi di Fefé De Giorgi si sono rilanciati nell’ultimo mese e partiranno leggermente favoriti contro la compagine di coach Andrea Gardini che è un po’ con le spalle al muro, dopo aver perso contro i Canarini sono obbligati a vincere se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione ai quarti di finale.Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal e compagni se la dovranno vedere con un avversario particolarmente ostico, non sarà semplice fermare i vari Deroo, Bieniek, Wisniewski, Zatorski. Di seguito la data, ildettagliato e ...