Volley | Europei 2019 | le possibili avversarie dell’Italia Azzurri | pericolo Francia!

Volley - Europei 2019 : definite le fasce per il sorteggio. Le possibili avversarie dell’Italia : Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) si svolgerà il sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile. A Bruxelles (Belgio) verrà definita la composizione dei quattro gironi da sei squadre ciascuno, le 24 formazioni che parteciperanno alla competizione sono state suddivise in sei fasce di merito: in ogni raggruppamento finirà una Nazionale per fascia. Francia, Slovenia, Belgio e Olanda sono teste di serie in quanto Paesi organizzatori ...

Volley - Sorteggio Europei 2019 : data - programma - orari e tv. Le fasce ed i possibili accoppiamenti : Mercoledì 16 gennaio (ore 19.00) si svolgerà il Sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 12 al 29 settembre in Francia/Slovenia/Belgio/Olanda. Alla rassegna continentale, che per la prima volta si svolgerà in ben quattro Paesi, parteciperanno 24 Nazionali: la competizione ha cambiato il format, sono previsti quattro gironi da sei squadre ciascuno a cui seguirà una fase a eliminazione diretta partendo dagli ottavi di ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia batte l’Olanda e vola in finale al Wevza - domani sfida alla Francia : L’Italia vola in finale al Torneo Wevza, competizione valida anche come qualificazione agli Europei Under 17 di Volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto l’Olanda con un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-20) nella semifinale e così domani torneranno in campo nell’atto conclusivo per sfidare la Francia, già battuta nel girone preliminare: i ragazzi di Renato Barbon partiranno con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo è ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia travolge la Francia e vola in semifinale al Wevza : Italia inarrestabile al Wevza, torneo valido anche come qualificazione agli Europei Under 2017 di Volley maschile che si disputeranno quest’estate. Gli azzurrini, dopo aver asfaltato Germania e Belgio, surclassano anche la Francia con un netto 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) e chiudono il girone eliminatorio al primo posto, qualificandosi così alle semifinali (domani affronteranno una tra Spagna, Portogallo e Olanda). I ragazzi di Renato Barbor ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia batte il Belgio e avvicina la semifinale al Wevza : L’Italia concede il bis al torneo Wevza, valido anche come qualificazione agli Europei Under 17 di Volley maschile. La nostra Nazionale, impegnata a Viana do Castelo (Portogallo) ha sconfitto il Belgio per 3-0 (25-17; 25-15; 25-18) dopo aver superato la Germania nella giornata di ieri e balza in testa al girone, domani la sfida conclusiva contro la Francia che potrebbe valere un posto in semifinale (solo la vincitrice del torneo stacca ...

Volley - Europei 2019 : tutte le squadre qualificate. Italia tra la magnifiche 24 - caccia al titolo a settembre : Si è delineato il quadro completo delle squadre qualificate agli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno dal 13 al 29 settembre in Belgio/Francia/Paesi Bassi/Slovenia. Per la prima volta nella storia, la rassegna continentale prevede la partecipazione di ben 24 Nazionali e lo svolgimento in addirittura quattro Paesi: quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni gruppo accedono alla fase a eliminazione ...

Volley - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (9 gennaio) - assegnati gli ultimi pass : Si sono concluse le Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley maschile, oggi si sono disputate le 12 partite della sesta giornata e così si è delineata la situazione. Questa fase preliminare metteva in palio 12 pass per la rassegna continentale che si disputerà dal 13 al 29 settembre in Belgio/Francia/Paesi Bassi/Slovenia e a cui sono già ammesse altre 12 formazioni (cioè i Paesi organizzatori e le Nazionali meglio piazzate nell’ultima ...

Volley femminile - Europei 2019 : tutte le squadre qualificate. Italia tra la magnifiche 24 - caccia al titolo in estate : Si è delineato il quadro completo delle squadre qualificate agli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Per la prima volta nella storia, la rassegna continentale prevede la partecipazione di ben 24 Nazionali e lo svolgimento in addirittura quattro Paesi: quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni gruppo accedono alla fase ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (9 gennaio) - assegnati gli ultimi pass : Si sono concluse le Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, oggi si sono disputate le 12 partite della sesta giornata e così si è delineata la situazione. Questa fase preliminare metteva in palio 12 pass per la rassegna continentale che si disputerà dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia e a cui sono già ammesse altre 12 formazioni (cioè i Paesi organizzatori e le Nazionali meglio piazzate ...

Volley - Sorteggio Europei 2019 : definite date e orari - l’Italia attende le avversarie. Calendario e programma : Sono state ufficialmente definite le date e gli orari dei sorteggi degli Europei 2019 di Volley. Alle due rassegne continentali parteciperanno 24 squadre nel nuovo format che prevede 4 gironi da 6 formazioni ciascuno e poi un tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. Il Sorteggio per la competizione maschile si svolgerà mercoledì 16 gennaio (ore 19.00) a Bruxelles (Belgio). Quello per il torneo femminile è invece ...

Volley - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (6 gennaio) - Spagna e Portogallo vicine al pass : Nella giornata odierna si è completata la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 13 al 29 settembre in Belgio/Francia/Paesi Bassi/Slovenia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Mercoledì 9 gennaio si giocherà la sesta e ultima giornata. Qualificazioni ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (6 gennaio). Belgio e Grecia a valanga - Slovenia quasi qualificata : oggi si è completata la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Le eliminatorie si completeranno mercoledì 9 gennaio quando andrà in scena l’ultima giornata e quando conosceremo il quadro completo delle formazioni ammesse alla rassegna continentale. Le formazioni di rango (tra cui l’Italia) sono ammesse di ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (5 gennaio). Croazia - Ucraina e Spagna fanno festa : Nella giornata odierna si è disputata una parte della sesta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Domani gli altri incontri che completeranno il turno, ...

Volley - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (5 gennaio) - Slovacchia e Ucraina staccano il pass : Nella giornata odierna si è disputata una parte della quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 13 al 29 settembre in Belgio/Francia/Paesi Bassi/Slovenia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Domani gli altri incontri che completeranno il turno, mercoledì 9 ...