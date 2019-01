Vieni da me | Francesca Cavallin | ‘Ho sfiorato l’anoressia’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 14 gennaio 2019) “Hol’anoressia e poi per molto tempo ho avuto problemi di bulimia”. Chi parla è. L’attrice vista in diverse fiction (da Un medico in famiglia a La compagnia del cigno di cui il 14 gennaio va in onda la terza puntata su Rai1) è stata ospite di Caterina Balivo ada me, e sfogliando l’album dei ricordi ha parlato anche della fase in cui ha avuto un rapporto molto conflittuale con il cibo (QUI il video).e i disturbi alimentari “Ne ho parlato anche in passato perché credo che le esperienze personali possano aiutare anche altre persone. Purtroppo ho vissuto questa fase, hol’anoressia e poi per molto tempo ho avuto problemi di bulimia” ha raccontato la, aggiungendo: “Credo che ci siano stati diversi fattori: quella fase di non riconoscimento di me e il fatto che nel ...