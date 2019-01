Video Torino Fiorentina | 0-2 | | highlights e gol della partita | ottavi Coppa Italia

Tav - la carica dei 30mila in piazza Castello : "Sì alla Torino-Lione". E c'è anche la Lega [FOTO E Video] : SI MOBILITA IL MONDO IMPRENDITORIALE In piazza hanno sfilato anche i rappresentanti del mondo imprenditoriale , della cooperazione e delle professioni. Circa 35 le sigle che hanno deciso di ...

Torino-Lione : a che punto è l'opera? La Videoscheda : Il governo aveva avviato l'analisi costi-benefici della Tav , e di altre grandi opere in corso di realizzazione, a giugno, come aveva spiegato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli durante ...

Esami di guida truccati a Torino con auricolari e Videocamere : È stato arresto un ragazzo di 18 anni di Torino sorpreso ad utilizzare auricolari e telecamere per sostenere gli Esami di guida che lo avrebbe reso idoneo a portare le auto con patente BEra una sessione d'esame come un'altra, il ragazzo di 18 anni non si era presentato per ben 4 volte a sostenere l'esame di guida per il conseguimento della patente B: si è dichiarato impreparato tutte le volte riferisce il Torino Today. Fino a ieri, quando ha ...

Lazio - la giocata da urlo di Luis Alberto contro il Torino [Video] : Non è cominciata nel migliore dei modi la stagione di Luis Alberto, che l’anno scorso aveva trascinato la Lazio a suon di gol e assist. Nelle ultime uscite, però, ha mostrato segnali di ripresa e alcune delle giocate raffinate a cui ci aveva abituato. Come questo numero di spalla con cui ha lanciato Immobile in Lazio-Torino di sabato. Una pena que no entrara ese balón de Immobile porque el pase con el hombro de Luis Alberto lo ...

Video/ Lazio-Torino - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Lazio-Torino , 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 19giornata di Serie A. I biancocelesti e i granata si spartiscono la posta.

Video/ Torino Empoli - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 18giornata - : Video Torino Empoli , 3-0, : highlights e gol della partita di Serie A, bella vittoria dei granata che continuano a essere in corsa per l'Europa League.

Video Torino-Empoli 3-0 Highlights : sintesi e gol della partita. Che missile di De Silvestre - Falque scatenato : Il Torino ha sconfitto l’Empoli per 3-0 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A che si sta giocando in questo Santo Stefano. I granata hanno demolito i toscani con una prova di forza: Nkoulou firma la rete del vantaggio sul finire del primo tempo grazie a un bel colpo di testa, nella ripresa un gol fantastico di De Silvestre e una sassata di Iago Falque chiudono i conti in favore dei padroni di casa. Di seguito il VIDEO con i ...

Sassuolo-Torino 1-1 - Video Gol Highlights - : La Var annulla il gol a Falque - Brignola pareggia i conti : Sassuolo " Torino 1-1 , 54 Belotti, 91 Brignola, Serie A TIM, 17° giornata " Mapei Stadium , Reggio Emilia, 90+7 Finale al Mapei Stadium: Sassuolo-Torino 1-1 90+1 Gol Sassuolo! Ha segnato Brignola! ...

Torino - espulso aggredisce polizia : è polemica per il Video dell'arresto : Tre poliziotti e due militari sono stati ripresi mentre tenevano a terra un nigeriano alla stazione di Porta Nuova. E alle proteste dei passanti per i modi usati, la domanda di un agente: "A noi chi ci pensa?"

DIRETTA SASSUOLO TORINO / Streaming Video e tv : Luca Banti sarà l'arbitro al Mapei Stadium - Serie A - : DIRETTA SASSUOLO TORINO, Streaming video e tv: a Reggio Emilia si affrontano due squadre che stanno facendo molto bene in questo campionato di Serie A.

Neve a Torino - Georgina Rodriguez in pantaloncini e Cristiano Ronaldo Junior scatenato : il Video divertente : Neve a Torino, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior si divertono sul terrazzo di casa: il divertente VIDEO social Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior, si divertono sul terrazzo della loro casa di Torino. La splendida spagnola, fidanzata del calciatore della Juventus ed il primogenito di CR7 impazziscono per la Neve e lo dimostrano nei VIDEO social di Georgina. Tra le sue Storie Instagram la meravigliosa modella prima ...

Maltempo - nevica al Nord nella notte : imbiancate Milano e Torino [FOTO e Video LIVE] : 1/10 ...

Il Video di Hola di Marco Mengoni a Palazzo Madama a Torino per il nuovo progetto di YouTube Music e La Blogothèque : Arriva oggi su YouTube il video di Hola di Marco Mengoni girato a Palazzo Madama a Torino. Marco è il primo artista scelto in rappresentanza dell'Italia per un esclusivo progetto in partnership con YouTube Music e diretto da La Blogothèque per la realizzazione di videoclip in luoghi del patrimonio artistico e culturale italiano. Il primo video realizzato tra le location degne di nota è quello di Hola di Marco Mengoni, solo version del singolo ...

Torino - fiabe virtuali in Videogame contro lo stress da terapia : il test all'ospedale infantile : Draghi e creature incantate tramite un visore Qr per contribuire a ridurre sedativi e antidolorifici: il progetto "Tommi" nel reparto di Oncoematologia del Regina Margherita