Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE QUELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SITUAZIONE COMPLICATA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE DUE INCIENTI CREANO GROSSI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE: IL PRIMO, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, CAUSA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO, IL SECONDO, IN PROSSIMITA’ ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASILINA E APPIA. RESTANDO IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA RALLENTAMWENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN SUCITA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CENTRALE DLE LATTE E PRENESTINA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. A PROPOSITO DELLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CASILINA, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; E DA OGGI CANTIERI ATTIVI IN VIA AURELIA, PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI SI SEGNALANO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLazioNE INTERNA DELLA TANGENZIALE EST CI SONO INFATTI FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON CODE A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA Roma VITERBO E’ IN CORSO UNA PARZIALE RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO; ALCUNI TRENI POTREBBERO QUINDI SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO O CANCELLazioNI DI CORSE. E VENIAMO AI NUOVI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO; IN DIREZIONE DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA VERSO LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E LA GIUSTINIANA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, A PARTIRE DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA VERSO LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE ...