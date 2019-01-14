Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASILINA E APPIA. RESTANDO IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA RALLENTAMWENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN SUCITA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CENTRALE DLE LATTE E PRENESTINA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. A PROPOSITO DELLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CASILINA, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; E DA OGGI CANTIERI ATTIVI IN VIA AURELIA, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI SI SEGNALANO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLazioNE INTERNA DELLA TANGENZIALE EST CI SONO INFATTI FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON CODE A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA Roma VITERBO E’ IN CORSO UNA PARZIALE RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO; ALCUNI TRENI POTREBBERO QUINDI SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO O CANCELLazioNI DI CORSE. E VENIAMO AI NUOVI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO; IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA VERSO LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E LA GIUSTINIANA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, A PARTIRE DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA VERSO LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME SEMPRE IN QUEST’ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24; AL MOMENTO SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO ANULARE FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ GIA’ SOSTENUTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma, TRAFFICO SEGNALATO REGOLARE SUL TERRITORIO LAZIALE SI SEGNALANO DIFFICOLTA’ DI Viabilità IN CORRISPONDENZA DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI A Roma RICORDIAMO CHE È ANCORA ATTIVO FINO ALLE 20.10 IL BLOCCO AI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 | 15
VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19:15 (Di lunedì 14 gennaio 2019) VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SITUAZIONE COMPLICATA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE DUE INCIENTI CREANO GROSSI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE: IL PRIMO, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, CAUSA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO, IL SECONDO, IN PROSSIMITA’ DELL’APPIA, PROVOCA CODE DALLA TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA E TRA TOR BELLA MONACA E A24. SULLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LIEVI RITARDI SULLA ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19:15: VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 14-01-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RB… -
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