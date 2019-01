Ventata di freschezza per tutti i Samsung Galaxy S7 | anche i modelli Wind con patch di

optimaitalia

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Torna alla ribalta proprio in queste ore ilS7. Con ogni probabilità lo smartphone non riceverà mai l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con interfaccia One UI (al dì là di alcune soluzioni alternative, come abbiamo avuto modo di notare nei giorni scorsi con un apposito articolo sul nostro magazine), ma questo non impedirà al produttore coreano di rilasciare alcuneper le diverse varianti sul mercato. Un esempio pratico sotto questo punto di vista lo stiamo avendo proprio oggi 14 gennaio qui in Italia.Il motivo? Il colosso coreano ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di dicembreper chi dispone di unS7 brandizzato. Si tratta a conti fatti della variante che di solito riceverepiù in ritardo e che da questo lunedì toccherà con mano quello che a conti fatti è il firmware più recente tra quelli ...