Valsugana | maxi tamponamento per il ghiaccio | coinvolte 50 auto | la Croce Rossa

Valsugana - maxitamponamento di 50 auto per il ghiaccio : 16 feriti. Il video dopo l’incidente coi veicoli nella scarpata : Una cinquantina di auto coinvolte, 16 feriti di cui due in gravi condizioni. Lungo la statale 47 Valsugana, in Trentino, all’altezza di Borgo Valsugana, si è verificato questa mattina un maxi incidente causato dal ghiaccio. Gli automobilisti hanno perso il controllo di auto e camion, tanto che alcune vetture sono finite nella scarpata a fianco della carreggiata. La strada è stata chiusa per diverse ore (è stata riaperta nel primo ...

