Usa | svolta sui droni

Le Borse credono in una svolta nei negoziati Usa-Cina : Milano. Le attese su un cambio di rotta sui tassi d'interesse da parte della Fed e la fiducia nella ripresa dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina sono stati alla base del rimbalzo dei mercati finanziari venerdì scorso e non hanno ancora esaurito la loro spinta propulsiva. Oggi l'attenzion

Tesla apre una fabbrica in Cina - svolta per l'elettrica Usa : si punta a costruire mezzo milione di auto l'anno" : ... e non solo per la Tesla: non va dimenticato che proprio la scorsa settimana la Apple aveva scatenato l'allarme globale sulle prospettive della seconda più grande economia mondiale, a causa proprio ...

Beautiful - anticipazioni Usa : SALLY e WYATT - il 2019 è l’anno della svolta? : Nelle puntate americane di Beautiful (avanti rispetto a quelle italiane di dieci mesi abbondanti), la storia tra WYATT Spencer e SALLY Spectra procede a gonfie vele. Nata in modo un po’ particolare (da una pistola che la stilista ha puntato verso il ragazzo), la relazione è stata fin da subito caratterizzata da una forte passione: finiti a letto la sera stessa che la stilista ha portato l’arma a casa di WYATT, i due non si sono più ...

Omicidio Anna Filomena Barretta - la svolta. Marito accUsato di omicidio : Si toglie la vita nella casa dove viveva con l’ex Marito a Marano Vicentino sparandosi un colpo di testa, dopo un litigio, almeno così sembrava, prima della svolta sulla morte di Anna Filomena Barretta, 42 anni. Nelle prime ore del mattino, al termine di un lungo interrogatorio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio Angelo Lavarra, Marito separato – ma convivente – di Anna Filomena Barretta che, lo scorso 20 ...

Usa 2020 - svolta dem : Beto O'Rourke pronto a correre per la presidenza - : "L'Obama bianco", come è stato ribattezzato, non esclude la sua candidatura alle primarie del Partito democratico. Texano, un passato turbolento, deputato per due mandati, ha perso di poco la sfida in ...

Usa 2020 : svolta Beto - non esclude corsa a Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve