Usa | Bolton chiede piano di attacco all' Iran | i timori del Pentagono

Lo schiaffo di Erdogan a Bolton : “Non prendo lezioni dagli Usa” : A un certo punto Recep Tayyip Erdogan ha fatto comunicare a John Bolton, in attesa di essere ricevuto, che il suo rango era equivalente a quello di Ibrahim Khalin, il consigliere della presidenza turca, e che non «era necessario» incontrarlo. Poi si è diretto all’Assemblea nazionale per tenere un discorso ai parlamentari del suo partito, l’Akp. E q...

Siria - tra Usa e Turchia tira aria di crisi Erdogan diserta l’incontro con Bolton : “Pronti ad attaccare i terroristi curdi” : La questione curda sta portando Stati Uniti e Turchia allo scontro diplomatico. A far infuriare il presidente Recep Tayyip Erdogan sono state, questa volta, le parole del Consigliere per la sicurezza nazionale di Washington, John Bolton, che, ammorbidendo le parole con cui Donald Trump annunciava un imminente ritiro delle truppe dai territori riconquistati dalle milizie curde nel nord Siriano, ha dichiarato che un ritorno a casa dei militari ...

Usa : vice Bolton criticata da Melania lascia Casa Bianca

Usa : Melania Trump chiede siluramento della vice di Bolton