Uomini e Donne anticipazioni | Mara Fasone ritorna in Tv? Finalmente la sua risposta

Uomini e donne - Gianluca assente al Trono over : 'Non mi hanno più invitato' : Novità in arrivo per quanto riguarda il Trono over di Uomini e donne e su alcuni partecipanti o ex, come il caso di Gianluca Scuotto, il quale ha rivelato ad un noto sito gossip di non essere più stato invitato dalla redazione del dating show di Maria De Filippi dopo l'ultima registrazione di dicembre. L'ex cavaliere quindi, non avrà per il momento, la possibilità di recuperare il suo rapporto con Roberta, la quale nel frattempo sta frequentando ...

Mazzano - volano calci e pugni tra due Uomini e due donne : quattro arresti : Mazzano , Brescia, , 14 gennaio 2019 - Urla, spintoni e botte, rifilate anche ai carabinieri intervenuti per sedare la zuffa. E' successo all'alba di lunedì 14 gennaio in un appartamento a Mazzano , ...

A Uomini e Donne la scelta di Andrea Cerioli. Ma tronista e corteggiatrice finiscono sotto accusa : scelta prematura al trono classico di Uomini e Donne. Quella di Andrea Cerioli, che anni fa era già stato protagonista del dating show di Maria De Filippi e che, stando alle indiscrezioni che corrono in rete non è stata vista di buon occhio dalla produzione del programma. Motivo? Cerioli avrebbe concluso con troppo anticipo il suo percorso e, come se non bastasse, è stato anche accusato di essersi messo d’accordo con la corteggiatrice indicata. ...

Uomini e Donne - la Galgani accusa Rocco di essere violento : 'Tu mi fai paura' : La puntata odierna di Uomini e Donne è stata una puntata estremamente movimentata. La dama bianca Gemma Galgani ha fatto una confessione inaspettata, ha accusato Rocco di essere violento: "Qui sono tutelata, tu mi fai paura". Trono over: Gemma Galgani lascia Rocco Fardella e poi sbotta: 'Tu mi fai paura, qui sono tutelata' Oggi, lunedì 14 gennaio, è andata in onda, come di consueto, una puntata del trono over di Uomini e Donne. Protagonista ...

Uomini e Donne - Stefania contro Barbara e Luisa : "Troppo nonnismo - ci hanno nascosto il pasto" (video) : Uomini e Donne puntata 14 gennaio 2019 trono over: Nel corso dell'ultimo appuntamento con il talk show dei sentimenti di Canale 5, Maria De Filippi ha riportato, in studio, un'obiezione, sollevata da Stefania, new entry del parterre femminile: "Stefania si è lamentata con la redazione che Barbara e Luisa vi comportate male nei confronti delle nuove arrivate". Da lì, si scatena il putiferio.prosegui la letturaUomini e Donne, Stefania contro ...

Uomini e Donne choc - dama rivela : “C’è nonnismo dietro le quinte” : Trono Over Uomini e Donne, dama confessa: “Mi hanno rubato il pasto” E’ finita una nuova puntata di Uomini e Donne. E anche stavolta a tenere banco è stata la travagliata vita amorosa di Gemma, la quale ha deciso di lasciare Rocco. I due hanno discusso molto animatamente, scambiandosi reciproche accuse. In questa discussione si è anche intromessa Barbara De Santi, accendendo ancora di più gli animi. Ma durante questo ...

Uomini e donne : la dama Gemma ha preso la decisione di scaricare il suo cavaliere : Durante la puntata di lunedì 14 gennaio 2019 della popolare trasmissione Uomini e donne, condotta con successo da Maria De Filippi, (la regia è di Laura Basile) abbiamo visto la dama Gemma Galgani scegliere di troncare definitivamente col suo potenziale cavaliere Rocco Fredella. Stiamo parlando della categoria trono over, non meno seguita di quella del trono classico. L'uomo, originario di Foggia, vive a Stradella in provincia di Pavia ed è ...

Gli Uomini soffrono di più delle donne quando sono influenzati : è vero - lo dice la scienza : L'influenza fa soffrire più gli uomini che le donne: non è un falso mito ma una verità scientificamente dimostrata. Gli uomini non esagerano affatto il dolore ma, secondo una ricerca canadese, ...

Australian Open 2019 : nel giorno di Murray le sorprese sono poche tra Uomini e donne. I buoni segnali degli italiani : Un po’ tutta la prima giornata degli Australian Open 2019 è stata contrassegnata da un filo conduttore: quella che potrebbe essere l’ultima partita di Andy Murray su un campo da tennis, e in ogni caso lo è in territorio Australiano. Lo scozzese ha tirato fuori un’altra battaglia delle sue contro Roberto Bautista Agut, rimontando due set allo spagnolo prima di soccombere dopo quattro ore. La voglia con cui non s’è arreso ...

Uomini e Donne gossip : l’imbarazzante accusa di due dame su Barbara e Luisa : Uomini e Donne gossip: Barbara e Luisa accusate duramente da due dame del Trono Over A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 14 gennaio, due dame decidono di fare un’accusa sia a Barbara che a Luisa. Stiamo parlando di Stefania e Viviana. In particolare, la prima sceglie di […] L'articolo Uomini e Donne gossip: l’imbarazzante accusa di due dame su Barbara e Luisa proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - lite Gemma - Barbara : "Falsa - non sei più quella di prima" (video) : Uomini e Donne puntata 14 gennaio 2019 trono over: La rottura tra Rocco Fredella e Gemma Galgani, nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, ha riacceso la fiamma dell'odio tra la dama torinese e la sua acerrima nemica Barbara De Santi.prosegui la letturaUomini e Donne, lite Gemma - Barbara: "Falsa, non sei più quella di prima" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 gennaio 2019 15:35.

Uomini e Donne - lite Rocco - Gemma : "Mi hai strumentalizzata" (video) : Uomini e Donne puntata 14 gennaio 2019 trono over: E' giunta al capolinea (dopo una seconda possibilità) la frequentazione tra Rocco Fredella e Gemma Galgani. La dama, come un fulmine al ciel sereno, scarica il suo corteggiatore perché, a suo parere, interessato unicamente a girare l'Italia per alcune serate come ospite. La storia è chiusa da questo momento. Avevo visto una porta semiaperta. Ci avevo riprovato. Durante questo periodo, mi ...

Uomini e Donne - polemiche su Cerioli e Arianna : tutto finto secondo Gianni : Interessanti novità a Uomini e Donne con la scelta di Andrea Cerioli, che dopo un trono di circa 2 mesi ha scelto Arianna Cirrincione. Si è trattata di una decisione inaspettata, neppure Maria De Filippi lo sapeva e avrebbe esortato fino all’ultimo il Cerioli ad aspettare le puntate serali per fare la sua scelta. Per questo sono nate diverse polemiche su un possibile accordo tra il 30enne di Bologna e la modella genovese. Dubbi e polemiche post ...

Gossip Uomini e Donne : l’ex di Andrea Cerioli parla di lui e Arianna : Andrea Cerioli sceglie Arianna: parla la ex del tronista di Uomini e Donne Sabato scorso è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata la scelta di Andrea Cerioli. Chi ha scelto? Il giovane ha deciso di lasciare il programma con Arianna Cirrincione. Una scelta che ha preso in contropiede tutti perchè nessuno si sarebbe mai aspettato che il ragazzo avrebbe preso questa decisione dopo poco più di ...