Un uovo diventa la foto con più like nella storia di Instagram

Tom Hardy è diventato di nuovo papà e avrebbe scelto un nome dedicato a un famosissimo film : L'hai sicuramente visto The post Tom Hardy è diventato di nuovo papà e avrebbe scelto un nome dedicato a un famosissimo film appeared first on News Mtv Italia.

Siracusa - nuovo ospedale. Il Commissario Asp Ficarra pone l'obiettivo : 'far diventare il progetto esecutivo' : Questo ospedale " ha concluso " per noi è un crogiuolo di esperienza umana ed antropologica, un luogo di scienza e di ricerca, coscienti che è anche un potente motore economico che contribuisce allo ...

Il cibo diventa "Halal" : il nuovo trend è il mercato islamico : Anche la Nutella diventa Halal: garantisce che non vi siano sostanze proibite e ora la multinazionale Ferrero punta al...

Ricky Martin è diventato di nuovo papà : Il cantante Ricky Martin è diventato di nuovo papà è nata Lucia, la figlia che la ha avuto insieme al marito, il 34enne svedese Jwan Yosef. Il cantante diventa così per la prima volta papà di una bambina, dopo i due gemelli, Matteo e Valentino, che oggi hanno dieci anni. Ad annunciare il fiocco rosa in casa della coppia, convolata a nozze quasi un anno fa, sono stati due diversi post su “Instagram”, con la stessa foto: le mani di Ricky e Jwan ...

Elisabetta Gregoraci a Vieni da me : "Mi piacerebbe diventare di nuovo mamma" : Ospite di Caterina Balivo, l'ex di Flavio Briatore ha parlato della mamma che non c'è più, del figlio Nathan e del suo...

Calcio - Gerard Piquè sarebbe pronto a lasciare il calcio nel 2020 per diventare il nuovo presidente del Barcellona : Gerard Piquè, fortissimo difensore centrale di Barcellona e Nazionale spagnola, è sempre stato uno con le idee decisamente chiare, fuori e dentro il campo. Dopo una carriera nella quale ha vinto tutto, da una Premier League con il Manchester United, a sette campionati spagnoli con il Barcellona, aggiungendo 4 Champions League, 3 Supercoppe europee, 3 Mondiali per club, fino ad arrivare ad un Mondiale ed un Europeo con la Roja, il classe 1987 ...

Banksy - il nuovo graffito per Natale/ Video : il bambino si diverte con la cenere che diventa neve : Banksy realizza un nuovo graffito a pochi giorni dal Natale: il bambino che gioca con la neve nasconde un triste messaggio sulla nostro realtà, Video.

Nuovo stadio della Roma : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor : Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma secondo quanto trapelato nelle ultime ore Qatar Airways potrebbe diventare name sponsor del Nuovo stadio della Roma? ”Il Qatar guarda con crescente attenzione agli investimenti in Italia e in particolare il mondo del calcio occupa un posto speciale. Sono certo che tutto ciò che verra loro proposto sarà valutato con molto interesse”. Sono le parole ...

Nuovo Cinema Paradiso - il piccolo Totò 30 anni dopo : com’è diventato e cosa fa Salvatore Cascio : Sono passati trent’anni esatti da quando è uscito sul grande schermo di uno quei film che non si dimenticano: Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Premio Oscar per il miglior film straniero – un premio che in Italia mancava dal 1975, quando era toccato ad Amarcord e a Federico Fellini – si è celebrato quest’anno l’anniversario della pellicola che ha fatto innamorare del Cinema molte, moltissime persone. L’anteprima del film ...

Spelacchio diventa Spezzacchio. Roma ha il suo nuovo albero di Natale : L'albero di Natale di Roma non è ancora stato presentato alla cittadinanza (accadrà l'8 dicembre) e già esplodono le polemiche. Dopo il caso dell'anno scorso del povero abete semispoglio ribattezzato dai Romani Spelacchio, quest'anno il nuovo albero di piazza Venezia, sponsorizzato da Netflix (che ha sborsato 376 mila di euro), e' divenuto oggetto di critiche e ironie sui social ancor ...

Bayern - Hoeness conferma : BMW potrebbe diventare nuovo sponsor : Secondo il presidente del Bayern la casa automobilistica potrebbe sostituire Audi nel suo ruolo di socio e sponsor ufficiale del club bavarese. L'articolo Bayern, Hoeness conferma: BMW potrebbe diventare nuovo sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spelacchio diventa #Spezzacchio - nel mirino dei social anche il nuovo albero di Natale di Roma : L'abete arrivato in piazza Venezia sembra già malconcio ma in realtà i rami tagliati verranno riattaccati

