Un nuovo finale per Romeo e Giulietta

Andreas Seppi scala la classifica Atp! Il nuovo piazzamento dell’altoatesino : e se vincerà la finale a Sydney… : Andreas Seppi continua a risalire nel ranking mondiale: l’altoatesino, che in carriera è stato al massimo numero 18, dopo la vittoria odierna in semifinale contro l’argentino Diego Schwartzman nel torneo ATP 250 di Sydney ha guadagnato altri 60 punti, portandosi virtualmente (la graduatoria verrà rilasciata lunedì) a quota 1170. Questo punteggio al momento issa l’azzurro alla piazza numero 35 della classifica, scavalcando il ...

Masterchef All Stars - anticipazioni : per il gran finale il nuovo giudice Giorgio Locatelli : Danny, Maradona, Michele, Rubina e Simone sono i cinque concorrenti ancora in gara che questa sera si giocheranno il tutto per tutto per vincere la prima finale di Masterchef all Stars. Alle ore 21.15 ...

Cosa aspettarsi dal nuovo “Black Mirror” con finale interattivo : Gira e rigira, quando serve un titolo psichedelico Lewis Carroll viene sempre in soccorso (non si sappia in giro che per hobby fotografava ragazzine, le #MeToo sarebbero capaci di spazzolare via “Alice nel paese delle meraviglie”). “Bandersnatch” – un animale feroce da cui tenersi a distanza, neppur

Storia del nuovo cognome - L'Amica Geniale 2/ Anticipazioni seconda stagione e boom di ascolti per il finale : Storia del nuovo cognome, L'Amica Geniale 2 già annunciata: le riprese al via in primavera, confermato tutto il cast della serie?

Sora e i suoi amici si preparano alla battaglia finale nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 : Sora e i suoi amici oggi si riuniscono per la battaglia finale tra la luce e l'oscurità con la pubblicazione dell'ultimo trailer di Kingdom Hearts 3. Nei mondi Disney stanno accadendo cose molto strane per colpa delle malvagie ambizioni dei nemici. Il trio eroico composto da Sora, Paperino e Pippo si prepara a nuove avventure, da battaglie acquatiche nel mondo di Pirati dei Caraibi fino a danze gioiose con i cittadini del Regno di Corona di ...

Pillars of Eternity 2 : il DLC finale The Forgotten Sanctum arriva oggi su PC e si mostra in un nuovo gameplay trailer : Obsidian Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer per il DLC finale di Pillars of Eternity 2: Deadfire, The Forgotten Sanctum, che uscirà oggi per PC.Come riporta Gamingbolt, l'arcimago Maura è andato a risvegliare una sorta di minaccia in un dungeon da qualche parte nelle Black Isles. I maghi di Eora cercano il tuo aiuto e tocca a The Watcher raggiungere questo dungeon. Definito come espansivo, il nuovo dungeon includerà le sfide più ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Daiya Seto vola nella finale dei 200 farfalla con il nuovo record del mondo : Una gara semplicemente spettacolare ai Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Hanzhou (Cina). La finale dei 200 farfalla uomini ha vissuto sul duello all’ultimo sangue tra il giapponese Daiya Seto e il sudafricano Chad Le Clos, su tempi spaziali. Un confronto che si è risolto in favore del nipponico con il nuovo primato del mondo (1’48″24). Un riscontro che migliora il limite che apparteneva proprio a Le Clos (nel 2013). C’è ...

Robbie Williams e i Take That di nuovo insieme sul palco della finale di X Factor UK : I Take That di nuovo insieme per la finale della quindicesima edizione della versione britannica di XFactor. Robbie Williams, giudice dello show, ha cantato assieme a Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen brani storici come “Shine” ed “Everything Changes”. L'articolo Robbie Williams e i Take That di nuovo insieme sul palco della finale di X Factor UK proviene da Il Fatto Quotidiano.

Grande Fratello Vip - la semifinale su La5 e Mediaset Play : Onestini e Tonon di nuovo al Gf : Questa sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale della terza edizione del Grande Fratello Vip, dove finalmente verranno rivelati i nomi degli altri finalisti del reality e si scoprirà chi sarà l'eliminato fra Benedetta Mazza e Lory Del Santo. Inoltre, secondo quanto riportato da una nota diffusa dalla produzione del Grande Fratello, stasera Ilary Blasi dovrebbe annunciare a tutto il pubblico un durissimo provvedimento ...

Ha vinto la violenza : rinviata (di nuovo) la finale della Coppa Libertadores | : Dopo i violentissimi scontri di ieri, che hanno provocato anche il ferimento di alcuni calciatori, la partita è stata posticipata

River Plate-Boca Juniors - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il nuovo programma della Finale di Coppa Libertadores : Oggi domenica 25 novembre (ore 21.00) si giocherà River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica). Il Superclasico doveva disputarsi ieri ma è stato rinviato a causa degli incidenti al di fuori del Monumental di Buenos Aires: nella capitale argentina, infatti, il pullman della squadra ospite è stato aggredito da alcuni tifosi, è partita una sassaiola e sono stati lanciati dei fumogeni che ...

RIVER-BOCA JUNIORS - ASSALTATO BUS OSPITI : nuovo RINVIO FINALE/ Video - lesione della cornea per Perez e Lamardo - IlSussidiario.net : RIVER-BOCA JUNIORS, bus OSPITI attaccato: Video Copa Libertadores: NUOVO RINVIO FINALE, lesione alla cornea per due giocatori

Foto dello speciale natalizio di Sabrina su Netflix - nuovo look per la protagonista dopo il finale shock : Netflix ha svelato le primissime Foto dello speciale natalizio di Sabrina. dopo il finale di stagione shock, la protagonista si mostra in un nuovo look insieme alle immancabili zie e ai suoi amici. L'episodio, dal titolo Chilling Adventures of Sabrina: A Midwinter’s Tale, debutterà sulla piattaforma il prossimo 14 dicembre. Le otto Foto dello speciale natalizio di Sabrina offrono un primo sguardo a ciò che vedremo. In un'immagine ...