Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno Cesare Battisti arrivato in Italia catturato sabato in Bolivia dopo una fuga durata 38 anni testa alta pizzetto e un giubbotto Marrone senza manette ai polsi Battisti acceso dal Falcon 900 del governo quella riportati in patria ed ha accennato anche un sorriso è stato portato nel carcere di Rebibbia dove sconterà l’ergastolo senza possibilità di benefici ...

Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione studio Roberta Frascarelli resta il braccio di ferro nel governo sulla Tav Salvini punta sul referendum ai tornei di Maio non esclude il MoVimento 5 Stelle stiamo governando insieme se tu qualche. non si trova l’accordo la via del Popolo è la mia sovrana la scelta la faranno gli italiani dice il leader della Lega dicendo che l’Italia servono più energia e trasporti intanto dopo la ...

Ultime Notizie su reddito di cittadinanza : sito attivo per richiestra fra due mesi - requisiti e come funzionerà : Quali sono le Ultime notizie relative al reddito di cittadinanza? L'ultimo dettaglio non trascurabile sulla forma di sussidio del governo giunge oggi 14 gennaio dalla viva voce del Ministro del Lavoro Luigi di Maio e fa riferimento ai tempi di attivazione del sito per presentare propria la domanda relativa al contributo. Per chi attende con ansia di ottenere il contributo, ci sarà da aspettare ancora un po'. come riporta pure il sito Corriere ...

Iran - aereo cargo si schianta contro un muro : 15 morti/ Video Ultime Notizie - incidente causato dal maltempo : Iran, Boeing 707 si schianta contro un muro e sfonda una casa. ultime notizie, 15 morti: incidente provocato dal maltempo?

