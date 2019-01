Uccise la moglie in casa | Procura contesta anche l' aggravante della crudeltà all' omicida

Uccise moglie incinta - condannato all'ergastolo : Era incinta di sua figlia e l'ha uccisa. I giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno condannato all'ergastolo e a tre mesi di isolamento diurno il disoccupato siracusano, accusato dell'omicidio ...

Siracusa - Uccise la moglie incinta della loro bambina : condannato all’ergastolo : condannato all’ergastolo e a tre mesi di isolamento diurno per avere ucciso la moglie incinta. Dopo sei ore di camera di consiglio i giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno accolto la richiesta dell’accusa, che chiedeva il carcere a vita per Christian Leonardi. L’uomo, disoccupato Siracusano di 43 anni, è accusato dell’omicidio della moglie, Eligia Ardita, 35, e della figlia che portava in grembo. La donna, infermiera ...

Uccise la moglie - condannato a 16 anni : ANSA, - GENOVA, 5 DIC - E' stato condannato a 16 anni, con rito abbreviato dal gup Silvia Carpanini, Javier Pareja Gamboa, operaio di 52 anni accusato di avere ucciso lo scorso aprile la moglie Angela ...

Uccise la moglie - pm chiede 30 anni : ANSA, - GENOVA, 27 NOV - Il pubblico ministero Gabriella Marino ha chiesto la condanna a 30 anni per Javier Pareja Gamboa, operaio di 52 anni accusato di avere ucciso lo scorso aprile la moglie Angela ...

Uccise moglie a coltellate e tentò suicidio : condannato a 30 anni/ Foggia - pm chiese ergastolo per muratore - IlSussidiario.net : Uccise moglie con 7 coltellate: condannato a 30 anni. tentò suicidio con la stessa arma dopo aver appreso della decisione della donna di separarsi.

Taranto - Uccise la moglie con 41 coltellate : preso oggi l'omicida evaso dai domiciliari : Ha tentato la fuga ieri Michele Spagnuolo, il 77enne che lo scorso 6 luglio, in una torrida giornata d'estate, uccise la moglie con 41 coltellate, Teresa Russo, di 20 anni più giovane di lui a Trepuzzi, nel leccese. Una tragedia che sconvolse tutto il Salento. Un omicidio efferato, alla donna fu fatale la coltellata alla gola inferta dall'uomo. I fatti li ricordiamo brevemente: il 77enne, dopo essere rientrato a casa nel primissimo pomeriggio, ...

Usa : condannato a tre ergastoli l'uomo che Uccise la moglie incinta e due figlie : Voleva ricominciare una nuova vita con l'amante e per questo Christopher Watts non ha visto altra soluzione possibile se non quella di eliminare fisicamente la moglie incinta e le loro due figlie, Belle e Celeste, di quattro e sette anni. Non solo: ha anche fatto sparire i cadaveri inscenando poi una finta preoccupazione per la loro scomparsa, comparendo in trasmissioni televisive per fare appelli per poterle "ritrovare". Una passione ossessiva ...

Ossessionato dalla gelosia - Uccise la moglie a colpi di pesi da palestra davanti ai figli : La polizia ha detto che l'uomo era diventato estremamente possessivo e geloso dopo che la moglie aveva iniziato un lavoro di cameriera dopo la nascita del suo secondo figlio. Non gli piaceva che lei lavorasse in un pub con uomini e credeva che lei lo tradisse.Continua a leggere