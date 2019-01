Tumori per esposizione ad amianto nelle navi | assolti 8 ammiragli Marina - Sky TG24

Innovativo farmaco per la terapia mirata dei Tumori sviluppato da ricercatori del dipartimento MeSVA : L'Aquila - Un nuovo potenziale farmaco antitumorale è stato sviluppato dalla Mediapharma S.r.l. in collaborazione con l’Università dell’Aquila e l’Università G. D’Annunzio di Chieti. Lo studio, pubblicato su Journal of Controlled Release, descrive l’efficacia terapeutica di un prodotto appartenente alla classe di farmaci a bersaglio molecolare noti in inglese come “Antibody Drug Conjugate (ADC)”. Questi farmaci sono ottenuti ...

Innovativo farmaco per la terapia mirata dei Tumori sviluppato da ricercatori del dipartimento MeSVA : L'Aquila - Un nuovo potenziale farmaco antitumorale è stato sviluppato dalla Mediapharma S.r.l. in collaborazione con l’Università dell’Aquila e l’Università G. D’Annunzio di Chieti. Lo studio, pubblicato su Journal of Controlled Release, descrive l’efficacia terapeutica di un prodotto appartenente alla classe di farmaci a bersaglio molecolare noti in inglese come “Antibody Drug Conjugate (ADC)”. Questi farmaci sono ottenuti ...

Santori (LEGA) : Municipio X - intervenire per aumento Tumori in comando Polizia Locale : Roma – “Chiediamo immediatamente un intervento della Asl e del Campidoglio per stabilire quali siano le motivazioni dell’incidenza del numero di tumori tra gli agenti del comando di Polizia Locale del X Mare”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio. “Il numero esponenzialmente piu’ alto di malati oncologici di Via Capo delle Armi rispetto alla incidenza statistica romana ...

Sono medico e malato. E anche per il 2019 mi auguro di avere un registro Tumori a Napoli : Nel 2018 oltre 18 milioni Sono state le nuove diagnosi di tumore in tutto il mondo (dati Fondazione Veronesi): “In cima alla lista c’è il tumore del polmone, con quasi 2,1 milioni di diagnosi. A seguire, i tumori al seno (2), del colon-retto (1,8), della prostata (1,3) e dello stomaco (un milione). Indipendentemente dai sessi, alla fine dell’anno sarà questa la gerarchia dei tumori più diffusi nel mondo nel 2018. I dati, riportati ...

Tumori : nuove scoperte per prevenire e diagnosticare il melanoma - sempre più diffuso e pericoloso : E’ basata su un nuovo algoritmo la ricerca dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in grado di calcolare l’aggressività di una cellula tumorale e quindi il suo potenziale metastatico. Una scoperta che, applicata a diversi tipi di tumore, propone nuovi approcci diagnostici e prognostici e di prevenzione delle complicanze come la metastatizzazione. Lo studio, pubblicato sul ‘Journal of Experimental and Clinical Cancer ...

La battaglia della Federico II - nuove armi per la guerra ai Tumori : Dal cancro si può guarire? A porsi l'interrogativo è la gente comune, non solo chi soffre di quello che viene considerato il male del secolo. Ma anche chi vive a stretto contatto con una malattia che, ...

Sette milioni dalla Regione a Gradenigo - Cottolengo e Candiolo per rafforzare le cure per i Tumori : Sette milioni di euro aggiuntivi per la cura dei tumori, risorse pensate per migliorare le liste d'attesa e frenare l'esodo verso le altre regioni dei pazienti a cui viene diagnostico un tumore. Lo ha ...

Tumori - scoperta una terapia che combatte il mieloma multiplo con le cellule CAR-T : L'Italia all'avanguardia nella lotta ai Tumori. La rivoluzionaria terapia CAR-T è stata utilizzata per la prima volta in un ospedale del Belpaese per contrastare il mieloma multiplo, ottenendo dei risultati sorprendenti. Dimessa la prima paziente Al Policlinico Sant'Orsola di Bologna l'utilizzo di questa tipologia di cura contro il tumore ha portato alle dimissioni di una paziente ricoverata, la quale si sta comunque sottoponendo alle visite di ...

Immunoncologia : nuove frontiere nella lotta ai Tumori per eradicare definitivamente la malattia : L’INGEGNERIA GENETICA IN Immunoncologia – Lo sviluppo di nuove tecnologie nel trattamento delle patologie oncologiche ha migliorato notevolmente la prospettiva e la qualità di vita dei pazienti. L’ultima frontiera nel trattamento delle neoplasie è l’Immunoncologia, che sta affiancando le classiche chemioterapia, radioterapia e chirurgia. La nuova frontiera dell’Immunoncologia offre opportunità senza precedenti in un futuro non troppo ...

'Resto per curare i Tumori a Napoli' Ascierto dice no a Roma e Milano : Resterà a Napoli l'oncologo Paolo Ascierto. Il presidente della Fondazione Melanoma - personaggio dell'anno nell'ambito del Premio Zanibelli assegnato a Roma, ricercatore di punta dell'oncologia ...

Tumori : Unipd - da un animaletto marino risposte per la difesa del sistema immunitario : Un minuscolo animale che popola le acque marine di bassa profondità, Botryllus schlosseri, sta rivelando importanti aspetti sull’evoluzione delle nostre cellule del sangue e sull’incredibile sistema di difesa rappresentato dal nostro sistema immunitario. Questo invertebrato, che vive incrostando qualsiasi supporto immerso nell’acqua di mare, compresi altri organismi, si può facilmente reperire anche nella Laguna di Venezia. Ricercatori del ...