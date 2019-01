«True Detective 3» | ritorno alle origini

Mahershala Ali in True Detective Su Sky : «Io - nero e protagonista : un riscatto» : Persino un Premio Oscar ha paura di fallire e di essere cacciato con un passo falso dall'Olimpo di Hollywood. Mahershala Ali , vincitore della statuetta per Moonlight, esorcizza il terrore con ...

True Detective 3 ritrova il pathos ma non il passo delle origini : Una serie antologica come True Detective ha avuto un percorso piuttosto peculiare: il suo lancio nel 2014, con una prima stagione che ruotava attorno ai personaggi pensosi e travagliati interpretati da Matthew McConaughey e Woody Harrelson, aveva conquistato tutti; in maniera altrettanto formidabile aveva toppato con la seconda, nonostante un cast altrettanto di livello (Vince Vaughn, Rachel McAdams, Colin Farrell) ma a causa di esacerbati ...

True Detective su Sky Altantic la terza stagione del cult HBO : Un macabro omicidio, un’indagine che sembra non portare da nessuna parte, che si snoderà attraverso tre decenni raccontati alternando diversi piani temporali e che trentacinque anni dopo tornerà a tormentare la sempre più labile memoria del Detective che la condusse. Tornano a gennaio, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, i ritmi sbilenchi e le atmosfere rarefatte di True Detective (photo @Sky), il crime...

True Detective 3 - Mahershala Ali e un’indagine lunga 35 anni : True Detective 3, la trama Il Detective Wayne Hays ha trascorso gli ultimi 35 anni come un supplizio, per via delle conseguenze di un caso che ha sconvolto la sua carriera. Nel 1980 lui e il suo partner sul posto, l’investigatore dell’Arkansas Roland West (Stephen Dorff) vengono incaricati di condurre le indagini su due fratelli scomparsi nell’altopiano di Ozark. Ad essere coinvolta nel caso è anche l’insegnante e scrittrice Amelia Reardon ...

Sky Atlantic lancia True Detective 3 con un’anteprima in attesa del debutto di oggi : lo spettatore può fidarsi dei ricordi di Hays? : Con un lungo video postato poco fa sui social, Sky Atlantic lancia True Detective 3. Il nuovo capitolo della serie antologica firmata da Nic Pizzolatto promette scintille e torna alle origini con una storia che cavalcherà tre età dello stesso personaggio interpretato da Mahershala Ali. Il punto di partenza è stato fare il meglio, tornare alle atmosfere e all'intricato caso della prima stagione mettendo da parte la "fretta" di sfornare nuovi ...

True Detective : la terza stagione arriva stanotte – Trama e cast : True Detective 3 (Credits SKY) L’attesa per la terza stagione di True Detective è finita. Il crime-drama prodotto da HBO torna stanotte sugli schermi con le sue atmosfere rarefatte e con un macabro omicidio. Il debutto della serie avverrà alle 3 della notte su Sky Atlantic in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Domani, 14 gennaio, il primo episodio verrà riproposto in lingua originale con sottotitoli alle 21.15 (sempre su Sky ...

True Detective - la lunga attesa del nuovo capitolo ripagata da uno straordinario Mahershala Ali : Un'antologia seriale è di fatto una collezione di miniserie inserite sotto una stessa etichetta, sotto uno stesso cappello che le identifichi per il tono, il genere, lo stile e l'anima delle diverse produzioni. Di fatto è un modo per vendere una miniserie al pubblico e ai produttori senza sforzarsi troppo: sai già cos'è e chi la fa, non hai bisogno di altro.Ovviamente quanto scritto sopra può anche ritorcersi contro autori e produttori. Come ...

5 motivi per cui True Detective è diventato subito cult : Letteratura visivaAttori trasfiguratiUn'America lateraleLa fotografiaSoluzioni mai univocheIl 12 gennaio 2014 faceva il suo debutto su Hbo True Detective. La serie antologica creata da Nic Pizzolatto è pronta a tornare esattamente cinque anni dopo: il 13 gennaio, infatti, partirà negli Stati Uniti e in contemporanea da noi su Sky Atlantic la terza stagione con protagonista Mahershala Ali. Questo dopo che, in seguito alla primissima stagione di ...

Nic Pizzolatto annuncia True Detective 4? Mahershala Ali ha spazzato via tutti i suoi timori : A pochi giorni dal debutto della terza stagione Nic Pizzolatto sembra già pronto per un altro capitolo: True Detective 4 ci sarà? Ad alzare il velo sul possibile rinnovo della serie antologica è lo stesso sceneggiatore e produttore che sembra ormai lontano dal silenzio post flop della seconda stagione e forte di quello che è riuscito a costruire intorno al premio Oscar Mahershala Ali. Le prime parole di Nic Pizzolatto sono state raccolte da ...

Da True Detective 3 a This is Us 3 e la nuova The Passage : le serie tv in onda a gennaio su Sky : Il momento di pausa è finito e tutti quelli che non hanno ancora recuperato hanno sempre meno tempo in vista di quello che arriverà: da True Detective 3 a This is Us 3, da Suits 8 alla nuova The Passage, al ritorno di The Manifest a The Last Ship, sono questi alcuni dei titoli che a gennaio affolleranno il palinsesto di Sky anche grazie all'accordo con Mediaset. Dal crime della nuova stagione della serie di Nic Pizzolatto alla struggente This ...

Da Il Trono di Spade 8 a The Passage - da True Detective 3 a Veep 7 : le dieci serie tv più attese del 2019 : Il 2019 è ormai alle porte e mentre gli appassionati di serie tv approfittano del Natale per maratone e ripassi, c'è già chi pensa alla prossima stagione televisiva: Il Trono di Spade 8, Ture Detective 5, la nuova The Passage e la stagione conclusiva di Veep, sono solo alcuni dei titoli più attesi del nuovo anno. La vita di chi segue le serie tv è fatta di grandi emozioni e di lunghi giri su una giostra tra grandi episodi da lodare e alcune ...

True Detective - arriva finalmente la terza stagione : Quando nel 2014 True Detective fece il suo debutto su Hbo tutti si sorpresero a guardare una serie tv per molti versi mai vista prima: la dolente interpretazione di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, la disturbante ambientazione in Louisiana e soprattutto la scrittura intrecciata del creatore Nic Pizzolato hanno tenuto incollati molti allo schermo. Purtroppo la seconda stagione che ne è seguita nel 2015 (con nuovo cast e nuovi autori) si è ...

True Detective 3 : episodi - titoli e trame della terza stagione : True Detective 3 debutterà sulla HBO il 13 gennaio 2019, come sanno bene tutti i fan. Una terza stagione che promette di rimettere al lavoro il protagonista, interpretato da Mahershala Ali sotto la guida del creatore Nic Pizzolatto. Nel cast anche Stephen Dorff e Carmen Ejogo, per otto episodi tutti da scoprire. Le trame di True Detective 3 rilasciate finora riguardano i primi quattro titoli, due dei quali andranno in onda in occasione della ...

Nel nuovo trailer di True Detective 3 un mistero lungo una vita - un ritorno alle atmosfere della prima stagione (video) : Chi ha amato la prima stagione – e non la seconda – non potrà che provare soddisfazione di fronte al nuovo trailer di True Detective 3, che sembra riportare lo spettatore proprio alle atmosfere del primo, eccezionale capitolo di questa serie antologica. La nuova stagione sembra volersi rifare molto alla prima, innanzitutto riportando lo spettacolo alla storia di due Detective che seguono in coppia le indagini su un crimine nelle ...