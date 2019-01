Triplo colpo Torres | in arrivo dalla Lega Pro l’attaccante Manuel De Carolis FOTO ...

Fabregas Milan - ma non solo. Il club tenta il Triplo colpo dal Chelsea : Fabregas Milan – Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso sta vivendo una vera e propria emergenza a causa degli infortuni per via dell’assenza di cinque giocatori chiave fino al prossimo anno. Il club rossonero così vorrebbe risolvere questo problema acquistando tre rinforzi dal Chelsea. Infatti secondo quanto ha riportato il Sun, la società meneghina avrebbe […] L'articolo Fabregas Milan, ma non solo. Il club tenta il triplo ...