Triplo colpo Torres - in arrivo dalla Lega Pro l’attaccante Manuel De Carolis [FOTO]

calcioweb.eu

: Triplo colpo #Torres, in arrivo dalla Lega Pro l’attaccante Manuel #DeCarolis [FOTO] - CalcioWeb : Triplo colpo #Torres, in arrivo dalla Lega Pro l’attaccante Manuel #DeCarolis [FOTO] - tuttocampo1 : Triplo colpo Torres. In arrivo dalla Lega Pro l'attaccante Manuel De Carolis. Firmano in rossoblù i ‘99 Alberto Sal… - tuttocampo1 : Triplo colpo Torres. In arrivo dalla Lega Pro l'attaccante Manuel De Carolis. Firmano in rossoblù i ‘99 Alberto Sal… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ildi mercato rossoblù si chiamade, attaccante classe ‘96 provenientePro, con la maglia della Vibonese. Punta centrale di grandi doti tecniche, corteggiato in questa finestra di mercato da numerose società di serie D, ha scelto Sassari e laper la sua seconda parte di stagione. Nato a Latina il 10 agosto del 1996, Deè cresciuto calcisticamente nel Pescara dove trascorre tre anni nel settore giovanile prima di passare al Latina. Esordisce in serie D nel 2015 con l’Isola Liri (19 presenze e 2 gol) per poi passare nella stagione successiva alla Gladiator (22 presenze e 7 gol) . Nel campionato 2017/ 2018 si divide tra Vibonese e Varese, sempre in serie D, ma a Vibo torna in questa stagione ed esordisce tra i professionisti. Da subentrante sigla la sua prima rete inPro.Avendo giocato lo scorso 23 dicembre, Depotrà ...