Tria a Mosca | declino investimenti è conseguenza globalizzazione

Tria all'università HSE di Mosca : mi sento davvero a casa oggi : Mosca, 14 gen., askanews, - Giovanni Tria ha detto di trovarsi 'davvero a casa oggi', tra le mura della Hse, ateneo d'eccellenza nella capitale russa. Il ministro dell'Economia ha fatto evidente riferimento alla sua carriera universitaria, 'mettendo l'accento' sul fatto di trovarsi a proprio agio in tale ambiente, pur notando comunque di parlare in qualità …

Tria a Mosca - intensa agenda : domani a forum Gaidar con Medvedev : ... askanews, - Inizio di settimana moscovita per Giovanni Tria, mentre in Italia continua la serie di reazioni in merito alle sue recenti dichiarazioni sulla stagnazione: il ministro dell'Economia si ...

Tria in viaggio tra Mosca - Davos e Washington nelle prossime settimane : Sarà un mese di gennaio ricco di trasferte per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, impegnato in una serie di viaggi che da qui alla fine del mese lo porteranno prima a Mosca, poi a Bruxelles e Davos e infine a Washington e New York in visita ufficiale.

Mef - Tria questo mese a Mosca - Bruxelles - Davos - Washington e Ny : Roma, 9 gen., askanews, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sarà impegnato in una serie di viaggi che da qui alla fine del mese lo porteranno prima a Mosca, poi a Bruxelles e Davos e infine a Washington e New York in ...

Mef : Tria in viaggio a Mosca - Bruxelles - Davos - Washington e New York : Roma, 09 gen 18:34 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sarà impegnato in una serie di viaggi che da qui alla fine del mese lo porteranno... , Com,

PaTriarca di Mosca contro gli smartphone : "Strumenti del diavolo" : L'Anticristo, a detta di Kirill, potrebbe facilmente 'infiltrarsi' in tale rete di connessioni e utilizzarla per ' controllare il mondo'. Egli ha dichiarato: 'Gli smartphone e altri gadget collegati ...

Chiesa Ucraina - se il paTriarcato di Mosca arriva agli insulti : ... il metropolita Epiphanius ha detto che le porte della sua Chiesa saranno aperte a tutti, completando il lavoro di unificazione degli ortodossi ucraini, sviluppando la teologia e la scienza, e ...