Trent' anni fa moriva Morbello Vergari Pro Loco e Coro degli Etruschi ricordano il poeta

Polly Pocket : le bamboline tascabili arrivano in tv Trent’anni dopo con un cartone animato : Nel 1989 viene lanciato sul mercato un giocattolo destinato a diventare un fenomeno e un cult per intere generazioni di bambini grazie al successo ottenuto nei fantasmagorici anni 90: Polly Pocket. Oggi, a trent’anni dalla sua nascita, arriva in esclusiva prima tv su Cartoonito (canale 46 del DTT) la serie con protagonista Polly Pocket e le sue inseparabili amiche. L’appuntamento è dal 14 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle ...

Trentino - danni da maltempo : online i moduli per la presentazione delle domande di contributo o indennizzo : Gli eventi calamitosi che hanno colpito il Trentino a fine ottobre 2018 hanno richiesto da parte della Provincia l’attivazione di misure atte a far fronte ai danni causati dalle calamità ai privati, alle attività produttive e al lavoro autonomo. Pertanto, il 21 dicembre scorso, la Giunta provinciale ha stabilito i criteri e le modalità di concessione dei contributi per danni causati dall’emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018. La ...

Morto a Trento a 64 anni il regista Francesco Dal Bosco : Dal 1976 al 1983, in coppia con Varesco, è stato infatti tra i protagonisti della scena teatrale d'avanguardia italiana, realizzando numerosi spettacoli in teatri e gallerie d'arte in Italia e in ...

La radio era il social degli anni Trenta : Howard Dean è stato il primo politico a prendere sul serio internet. Governatore democratico del Vermont alla fine del secolo scorso, nel 2004 decide di candidarsi alle primarie del suo partito per fare il presidente. Non è un politico brillante, non è in sintonia con il suo paese, è in minoranza ne

Un francobollo di Italo Lupi per i Trent'anni di Pitti Immagine Uomo : ... uno dei designer italiani più apprezzati nel mondo l'anniversario sarà celebrato anche con la mostra 'The Fashion Mailbox', sui rapporti che il mondo della moda ha avuto con quello dei francobolli. ...

Trentino. Finisce con la slitta contro albero : bimba di 8 anni muore sul colpo - grave la madre : L'incidente al Renon. La bambina stava slittando insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La donna è stata intubata e portata in elicottero all'ospedale di Bolzano.Continua a leggere

Com'eravamo Trent'anni fa? Il 1989 del gaming in rassegna : Restando in tema di titoli destinati a far storia, i salotti di mezzo mondo avrebbero inoltre accolto progetti di rilevanza assoluta come il sontuoso Shadow of the Beast della Psygnosys, il primo ...

Donna coreana ha aghi da agopuntura conficcati per Trent'anni nella schiena : Per trent'anni della sua vita una Donna coreana di 94 anni ha vissuto con gli aghi da agopuntura conficcati nella schiena. Per quanto la notizia potrebbe sembrare di primo acchitto una fake news, in realtà ha tutti i crismi di veridicità, in quanto è stata pubblicata sul British Medical Journal Case Reports. A seguito di una caduta la Donna viene sottoposta ai raggi X La Donna, che ha 94 anni, a seguito di una caduta si è recata presso un ...

Trentino : 143 mln per i danni da maltempo : Presentato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, un disegno di legge che prevede una variazione al bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2019-2021. Il provvedimento mette in campo, da un lato, 143 milioni per fronteggiare i danni causati dal maltempo, dall’altro 70 milioni a copertura dell’impatto della manovra nazionale sulle finanze provinciali a partire da quest’anno e fino ...

Avola. Trent'anni a difesa dell'infanzia - la battaglia di don Di Noto : 'Ma non sempre le polizie del resto del mondo sono altrettanto efficienti nell'intervenire. Serve una normativa comune internazionale e serve una presa di coscienza del fenomeno', aggiunge. Commenta ...

Presepe Vivente di Sanarica ed i suoi Trent'anni di storia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Rivolta al carcere di Trento : danni alle celle due inchieste - trasferimento necessario per un centinaio di detenuti