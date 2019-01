Toyota svela a Detroit quinta generazione sportiva GR Supra

Toyota Supra - svelata al salone di Detroit. Costerà 67.900 euro – FOTO : Ben 17 anni: tanto è durata l’assenza della Toyota Supra dai listini. Ora la sportiva nipponica risorge al salone dell’auto di Detroit ed è in forma smagliante: lunga 4,38 metri, è stata progettata a partire dalla piattaforma a trazione posteriore della BMW Z4, con cui condivide anche il motore 6 cilindri in linea di 3 litri, sovralimentato mediante turbo e capace di 340 cavalli di potenza massima. La trasmissione prevede un cambio ...

La Toyota svela i piani su Alonso : “puntiamo a portarlo in Dakar” : La Toyota fa sul serio con Fernando Alonso, Glyn Hall svela i piani della casa motoristica giapponese per portare il pilota spagnolo alla Dakar 2019 Glyn Hall, responsabile del progetto Toyota Cross Country attraverso Gazoo Racing South Africa, ha ammesso l’interessamento della casa motoristica giapponese a Fernando Alonso per la prossima edizione della Dakar. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni legate al pilota spagnolo, la ...

Toyota Supra : svelate in anteprima le forme definitive dell’attesissima sportiva nipponico : In rete sono apparse le prime immagini che immortalano la nuova generazione dell’iconica sportiva giapponese Realizzata fino ad oggi in quattro generazioni, la Toyota Supra è una delle sportive più iconiche dei tempi moderni, considerata il sogno proibiti di milioni di appassionati sparsi in tutto il mondo e protagonista di pellicole indimenticabili come Fast and Furious. Dopo anni di assenza, la Toyota Supra è pronta a tornare sul ...