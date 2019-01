Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Tour de France - annunciate le prime 20 squadre che prenderanno parte all’edizione 2019 : Tour de France, sono stati annunciati i 18 team ammessi di diritto alla corsa a tappe, più i nomi di due delle quattro wild-card a disposizione degli organizzatori Gli organizzatori del Tour de France hanno annunciato 20 delle 22 squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della Grande Boucle in programma nel prossimo mese di luglio. Ai 18 team ammessi di diritto in base all’accordo con l’Uci (Unione ciclistica ...

Ciclismo - Enric Mas : “Sono pronto per andare al Tour de France - voglio vincere” : Enric Mas sarà il capitano della Deceuninck-Quick Step al prossimo Tour de France, il giovane spagnolo è reduce dal secondo posto all’ultima Vuelta e sembra essere pronto per affrontare la Grande Boucle come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Marca: “Alcune persone mi dicono che ho saltato un passo non andando al Giro d’Italia ma ho corso due volte la Vuelta e mi sento pronto ad andare in Francia. Quella corsa è ...

Golf - PGA Tour 2019 : Xander Schauffele trionfa grazie ad un ultimo round da sogno. 27° Francesco Molinari : grazie ad un sontuoso ultimo round da -11 Xander Schauffele risale la classifica aggiudicandosi il Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), tappa d’esordio del PGA del nuovo anno. 8 birdie, 2 eagle ed un solo bogey permettono all’americano di imporsi nella kermesse riservata ai vincitori di tornei della passata stagione. -23 (269 colpi) lo score complessivo ottenuto sul percorso par 73 del Kapalua ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani : “Ripetuto il nono posto - bilancio positivo. Salto Dresda” : Oggi si è concluso il Tour de Ski 2019, il mitico circuito a tappe riservato allo sci di fondo è giunto a termine con la scalata del Cermis in Val di Fiemme. Francesco De Fabiani, scattato in quarta posizione, si è dovuto accontentare della nona piazza dopo aver faticato sulle durissime pendenze di questa ascesa ma si è dichiarato comunque soddisfatto ai microfoni della Fisi: “Ho ripetuto il nono posto che era il mio miglior risultato al ...

Classifica generale Tour de Ski 2019 - la graduatoria e i distacchi. Vince Johannes Klaebo - Francesco De Fabiani è nono : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove gli atleti sono chiamati ad ...

Tour de Ski 2019 - Johannes Hoesflot Klaebo resiste sul Cermis e trionfa. Francesco De Fabiani perde posizioni : Il Tour de Ski è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che amministra alla perfezione il vantaggio accumulato nelle tappe precedenti e giunge primo nella 9 km pursuit in tecnica libera con scalata finale del Cermis, dove precede il russo Sergey Ustiugov, secondo, e l’altro norvegese Simen Krueger, terzo. Purtroppo cede nel finale e chiude soltanto nono Francesco De Fabiani, partito quarto, mentre restano fuori dai trenta Stefano Gardener ...

Golf – Sentry Tournament of Champions : Francesco Molinari al 21° posto - comanda Gary Woodland : Molinari, ammesso alla gara per aver vinto nel 2018 il Quicken Loans National, ha iniziato e terminato con un bogey e in mezzo ha messo due birdie per il 73 Francesco Molinari è al 21° posto con 217 (73 71 73, -2) colpi dopo il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. Il ...