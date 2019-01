Torregiani:incontrare Battisti? Potrei

"Non c'è stata mai la possibilità di averlo di fronte, non c'è mai stata la volontà da parte sua di avere il perdono,cioè di voler voltare pagina,ammettendo la sue gesta negative. Io poi non mi tiro indietro se mi viene chiesto un confronto. La cosa strana è che tutto sta succedendo in un batter d'occhio dopo 37 anni di attesa". Così Alberto, figlio di una delle vittime die egli stesso vittima perchè costretto sulla sedia a rotelle,dopo la rapina alla gioielleria del padre, intervenendo su Rtl 102.5.(Di lunedì 14 gennaio 2019)