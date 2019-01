Torino | padre strangola il figlio col cavo del Pc Poi chiama il 112 | Venite a

Torino : il padre maltratta da anni la mamma - il figlio esausto lo fa arrestare : Dopo l’ennesimo episodio di violenza ai d anni della sua mamma , un ragazzo ha deciso di chiamare la polizia di Torino per fare arrestare il padre . Una decisione arrivata dopo che l’uomo, tornato a casa ubriaco, si era scagliato con violenza contro la coniuge. All’arrivo degli agenti l’uomo ha cercato di prenderli a calci.Continua a leggere

Torino - impediva alla figlia di indossare jeans e maglietta. Padre a processo per stalking : Un uomo torinese di 6 anni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di stalking per aver impedito alla figlia, tra il 2014 e il 2016, di vestirsi come le sue amiche.Continua a leggere