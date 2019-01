Torino | brutte notizie dall’infermeria | intanto sul mercato…

sportfair

(Di lunedì 14 gennaio 2019)alle prese con il calciomercato e con qualche acciacco non da poco: Mazzarri prepara la gara di Roma e aspetta rinforzi Ilha perso contro la Fiorentina la possibilità di andare avanti in Coppa Italia. Una sconfitta cocente che non è andata giù ai tifosi, ma oggi la squadra si è radunata con l’intento di guardare avanti e proseguire nella corsa all’Europa in campionato. Mazzarri dovrà però farlo senza alcune pedine che potrebbero saltare il prossimo incontro di campionato contro la Roma. Baselli e Zaza sono infatti rimasti ai box quest’oggi, con il centrocampista alle prese con un problema all’anca destra. Due possibili forfait dunque per Mazzarri che nel frattempo dà un’occhiata al calciomercato. Il nome in pole position per la mediana è sempre quello di Pereyra del Watford, il quale sembra essere intenzionato a tornare in Italia. Manca ...