TIM Party vi porta al Festival di Sanremo 2019

Ecco i premi di TIM Party per Natale : Natale sta arrivando e anche TIM Party ha introdotto una serie di promozioni dedicate al periodo di feste che ci apprestiamo a vivere

TIM mette in palio trecento Huawei Mate 20 agli iscritti a TIM Party : trecento Huawei Mate 20 a marchio TIM saranno regalati dal gestore ai clienti più fedeli. È la lotteria "A Natale vinci Huawei Mate 20 con TIM Party "

Tim Supergiga : 20 o 40GB e con TIM Party i Giga diventano illimitati : Tim Super Giga è l'offerta dell'operatore blu per il Natale 2018 e che si può abbinare a Tim Party , il servizio di fidelizzazione che offre regali e promozioni ai clienti Tim iscritti. Con Super Giga puoi attivare l'offerta con cui poter avere 20 o 40GB in 4G e per un mese possono diventare illimitati . Tim Infinity: 4 tariffe per alcuni già clienti da 5€ al mese Tim Super Giga 20 e Super Giga 40 Tutti i clienti Tim fino al 13 ...

In TIM issimi – Un Natale da star : Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker nella collezione party season [GALLERY] : Un Natale da star con Intimissimi con Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker Intimissimi presenta la sua collezione dedicata alla party season . Ad interpretare i capi due talenti d'eccezioni: Sarah Jessica Parker e Chiara Ferragni . L'icona di stile Sarah Jessica Parker è stata avvistata a New York indossando un top tempestato di paillettes a fantasia stelle sul davanti e tulle sul retro, che ne esaltava tutto il suo charme impeccabile. La ...

TIM Party vi porta in tour con Claudio Baglioni nel nuovo concorso : Il nuovo concorso TIM Party mette in palio accrediti per il tour di Claudio Baglioni e persino la possibilità di incontrare l'artista. Ecco nel dettaglio i premi e le istruzioni per partecipare.