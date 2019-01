Come si svolgerà il voto decisivo di martedì sulla Brexit - e cosa accade se Theresa May perde : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDomani il voto decisivo sulla Brexit: Come si svolgerà e cosa potrebbe succedere in caso di sconfitta della May.Questa settimana le notizie non parleranno d'altro: i membri del parlamento britannico si apprestano a esprimere il proprio voto sull'accordo Brexit proposto da Theresa May, tracciando così la direzione che il Regno ...

Theresa May : Brexit - il no-deal rischia di distruggere il Regno Unito : Ultimo disperato sforzo di Theresa May per convincere i deputati di Westminster ad approvare il suo accordo su Brexit domani. In un discorso in Parlamento la premier britannica ha esortato i deputati ...

Theresa May : Brexit - il no-deal rischia di distruggere il Regno Unito : La premier in Parlamento alla vigilia del decisivo voto di martedì sera: «Questo è l’unico accordo possibile se vogliamo garantire l’uscita dalla Ue. Se domani l’accordo è approvato, avremo due anni per negoziare gli accordi commerciali con la Ue. In caso contrario non ci sono garanzie»...

Theresa May barcolla ancora sulla Brexit. Passa emendamento che impone piano B : Sconfitta immediata del Governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit: la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento promosso dal deputato Tory ribelle Dominic Grieve che impone all'esecutivo, in caso di bocciatura della ratifica, di ripresentarsi in Parlamento "entro 3 giorni lavorativi" per presentare altre proposte alternative a un 'no deal'. E poi di far votare Westminster entro ...

Theresa May guiderà nuova commissione del governo per preparare "hard Brexit" - : Questa struttura garantirà inoltre i contatti necessari con Bruxelles e le autorità europee nel caso la Brexit si concretizzi secondo questo scenario. La premier britannica Theresa May guiderà la ...

Theresa May difende l'accordo sulla Brexit : "In gioco il cibo in tavola delle famiglie inglesi" : Theresa May in trincea: in un articolo per il Mail on Sunday avverte i parlamentari intenzionati a bocciare il suo accordo con l'Unione Europea sulla Brexit che se non sosterranno la sua intesa, la democrazia britannica potrebbe subire dei danni e allo stesso tempo molti britannici potrebbero perdere il lavoro.I suoi oppositori, scrive May, "devono realizzare che stanno facendo correre dei rischi alla nostra democrazia", e dovrebbero anche ...

E se a Theresa May riuscisse il miracolo sulla Brexit? : Il Project Fear imbastito nel 2016 dall’allora premier David Cameron con il suo cancelliere George Osborne altro non ha fatto che alimentare il risentimento popolare e spingere il Leave alla vittoria sul Remain. Ma il suo successore a Downing Street, Theresa May, ha deciso comunque di avviare, prima

Il suicidio politico di Theresa May : La lady di latta doveva condurre il Paese verso la Brexit. Ma l'accordo sul negaziato scontenta tutti e troppe cose restano da definire Brexit, il Regno Unito sull'orlo del caos alla vigilia del voto sull'accordo con l'Europa" Tra i dimenticati di Londra ?dove l’Ue è il male "

Scontro furioso tra Theresa May e il leader laburista Corbyn. Poi mentre lui è inquadrato : “Stupid woman” : “Stupid woman”. È ciò che sembra aver pronunciato Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni al termine di un intervento di fuoco della premier inglese, Theresa May, che ha accusato il leader laburista di aver fatto una pantomima, in tema di Brexit, e di non aver nessuno alle spalle del proprio partito. inquadrato dalle telecamera, Corbyn borbotta qualcosa e secondo molti osservatori – tra cui, naturalmente, i Tories – avrebbe ...

Brexit - Jeremy Corbyn contro Theresa May. Avrebbe detto : 'Stupid Woman'. Il video del labiale - Sky TG24 - : Il leader laburista dopo uno scambio acceso con la premier alla Camera dei Comuni non si sarebbe trattenuto e Avrebbe borbottato l'offesa. Immediata la richiesta di spiegazioni. "Ha detto stupide ...

Jeremy Corbyn accusato di aver definito "stupid woman" Theresa May - ma lui smentisce : Avrebbe borbottato "stupid woman (stupida donna, ndr) alla Camera dei Comuni, riferendosi a Theresa May. È polemica nel Regno Unito contro il leader laburista Jeremy Corbyn. A inchiodarlo (o ad assolverlo) un video: la premier britannica ha appena finito di parlare e la telecamera inquadra il capo dell'opposizione per pochi istanti. Il caos alla Camera dei Comuni è tanto e il microfono di Corbyn è spento. Il leader ...

Brexit - Corbyn presenta mozione di sfiducia contro Theresa May : Alla fine dell'ennesimo dibattito alla Camera dei Comuni sulla Brexit, il leader del partito laburista Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di censura contro Theresa May. Una mossa sofferta e più ...

Corbyn presenta mozione di sfiducia contro Theresa May : Alla fine dell'ennesimo dibattito alla Camera dei Comuni sulla Brexit, il leader del partito laburista Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di censura contro Theresa May. Una mossa sofferta e più ...

Brexit - Corbyn presenta una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May : “Inaccettabile rimandare voto a gennaio” : Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May. I commentatori sottolineano che la mozione presentata alla fine del dibattito ai Comuni dal leader del Labour non è contro il governo ma solo contro la primo ministro e non sarà legalmente vincolante, anche se avrà un forte valore politico. “rimandare il voto sull’intesa Brexit a gennaio è inaccettabile”, ha detto Corbyn. Nel pomeriggio il primo ...