Boxe – Thai Boxe Mania Yokkao 35&36 - i fighters torinesi pronti a salire sul ring : I fighters torinesi pronti a salire sul ring di Thai Boxe Mania Yokkao 35&36 Sabato 26 gennaio il Palaruffini di Torino ospiterà alcuni tra i migliori fighters al mondo nelle discipline della Thai Boxe e della muay Thai, giunti in Italia per combattere sul prestigioso ring di Thai Boxe Mania. Grandi novità arrivano in occasione della decima edizione dell’evento più entusiasmante del panorama degli sport da combattimento: Thai Boxe ...

Turithai Pookakupt conquista la cintura BTF di Thai Boxe Extreme : Non vorrei però circoscrivere il tutto alla sola Muay Thai, anzi, desidero esaltare lo sport in ogni sua forma e tipologia e, soprattutto, stimolare la riflessione a considerarlo non solo come hobby ...

Thai Boxe : A Torino Grande riunione con i meglio fighters del mondo : ... Non mancherà poi l'atleta di casa, il beniamino del pubblico torinese e della Thai boxe Torino, Christian Zahe , che vanta titoli di massimo prestigio come quello di Campione del mondo di K1 WKN e ...

Thai Boxe – Il 26 gennaio grande spettacolo in Italia con un inedito evento firmato Yokkao : Conto alla rovescia per l’evento di Thai Boxe più atteso in Italia. Il 26 gennaio torna Thai Boxe Mania con un inedito evento firmato Yokkao Il 26 gennaio, al PalaRuffini di Torino, tornerà Thai Boxe Mania, uno degli spettacoli più attesi di Thai Boxe e muay Thai in tutta Italia. Anche quest’anno l’evento sarà organizzato dal Promoter Alex Negro e dal Maestro Carlo Barbuto, pluricampione mondiale, nonché fondatore della palestra ...

Thai Boxe sotto accusa dopo la morte di un bambino sul ring : I sostenitori del Muay Thai sostengono che questo sport fa parte della tradizione e della cultura Thailandese. Ma per molte famiglie povere avviare un figlio fin da piccolo alla carriera di boxeur è ...

Campione di Thai Boxe muore a 13 anni durante un incontro : ucciso da una raffica di pugni in testa : ... ma sebbene il suo gesto sia ammirevole, l'episodio pone ancora una volta il problema sulla regolamentazione di questo sport nel paese.

Muore pugile 13enne. La Thai Boxe sotto accusa : Definita come 'l'arte delle otto armi' o 'la scienza degli otto arti', la disciplina consente di utilizzare combinazioni di pugni, calci, gomitate e ginocchiate. Il coinvolgimento di bambini, che a ...

A 13 anni muore sul ring durante incontro di Thai Boxe per beneficenza : Il piccolo Anucha Thasako era considerato già un esperto lottatore di Thai boxing perché al 170esimo combattimento di una carriera iniziata a soli 8 anni. Come tanti altri piccoli nel suo Paese, con i soldi guadagnati aiutava la famiglia e si pagava gli studi e durante i combattimenti non indossava alcuna protezione.Continua a leggere

The Night of Kick and Punch 9 – Anche i guerrieri della Thai Boxe protagonisti a Milano : I guerrieri della thai boxe alla The Night of Kick and Punch 9 Anche i guerrieri della boxe thailandese saranno protagonisti sabato 15 dicembre alla The Night of Kick and Punch 9, organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style al centro sportivo Vismara di Milano e presentata da Elisabetta Canalis Quattro pesi leggeri (60 kg) ben noti al pubblico milanese – perché si allenano nelle palestre meneghine oppure hanno combattuto a ...