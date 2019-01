Tesla | Elon musk annuncia la Roadster che potrà volare GALLERY

Tesla - Elon Musk è al lavoro su un sistema per produrre energia rinnovabile in Grecia : piano al vaglio del parlamento : Le Cicladi in formato smart? Non più solo auto senza pilota e robotizzazione tout court, ma un piano di innovazione su vasta scala che tocca anche le energie rinnovabili per il settore turistico. Tesla punta sulla Grecia per l’energia pulita sulle isole: una sorta di grande esperimento per valutare una nuova applicazione del fotovoltaico, delle mattonelle e delle batterie domestiche (le Powerwall). Possibile anche la creazione su un atollo ...

Tesla : Elon Musk decide di produrre in Cina le sue auto elettriche : “Non vediamo l’ora di iniziare il processo di costruzione della Gigafactory di Shanghai”, sono queste le parole di Elon Musk, CEO della statunitense Tesla, che non si smentisce e, come ci ha ormai abituato, annuncia via Twitter l’imminente avvio dei lavori per la costruzione di una fabbrica a Shanghai. L’obiettivo è quello di completare la costruzione della “Gigafactory” entro l’estate in modo da avere pieno accesso al più grande mercato ...

Tesla - Elon Musk vuole acquistare le fabbriche abbandonate da General Motors : Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty) I ruoli secondari vanno decisamente stretti a Elon Musk. Nonostante al momento non sia più legalmente il presidente della sua creatura, passata nelle mani di Robyn Denholm, il fondatore di Tesla fa comunque valere il suo ruolo di amministratore delegato e soprattutto la sua posizione di azionista di maggioranza. Così, Musk torna a far parlare di sé e del suo gruppo con l’annuncio di voler acquisire i siti ...

Elon Musk : "Nintendo non ha concesso la licenza di un Mario Kart per Tesla" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...

Elon Musk : dopo SolarCity - Tesla e Spacex - prossimo obiettivo... Marte ! : Se per la rivista statunitense Forbes a gennaio 2018, con un patrimonio di 20.9 miliardi di dollari, Musk risulterebbe 53esimo nella lista degli uomini più ricchi al mondo, al pensiero di molti potrebbe risultare come un ' folle intrepido ' . dopo i guai giudiziari e le accuse di frode dalla Sec, che hanno portato il titolo ad affondare in borsa, l'imprenditore ...

Tesla - per Elon Musk la pacchia sta per finire. Resta solo da capire quando : di Carblogger Lo ammetto, Tesla è una magnifica ossessione. Fa auto elettriche in perdita (salvo l’ultima trimestrale, con utile da 312 milioni), eppure il titolo in Borsa continua a volare, come non succede a nessun altro costruttore di macchine. Il suo boss Elon Musk è l’imprenditore più controverso della Silicon Valley, eppure smuove folle come si vede soltanto quando in ballo c’è Apple. Musk ha ammesso di recente di perdere ...

Robyn Denholm è stata nominata nuova presidente di Tesla al posto di Elon Musk : Robyn Denholm, chief financial officer (CFO) della società australiana di telecomunicazioni Telstra, è stata nominata presidente della casa automobilistica Tesla in sostituzione di Elon Musk, che aveva dovuto rinunciare all’incarico dopo essere stato denunciato per truffa dalla SEC, l’ente che vigila sulla borsa