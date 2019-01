Terremoto tra Emilia Romagna e Veneto di magnitudo superiore a 4

Terremoto - forte scossa al Nord Italia nella notte : panico a Ravenna e in Romagna - gente in strada. Scossa avvertita distintamente in tutto il Nord/Est - fino a Slovenia e Croazia : 1/8 ...

Terremoto - forte scossa di magnitudo 4.6 tra Forlìm e Cesena : avvertita anche in Veneto : scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 tra Cesena e Forlì. Il sisma è stato avvertito alle 00,03 e 56 secondi. Molta gente si è riversata in strada dalla paura. Al momento non si...

Terremoto di magnitudo tra 4.1 e 4.6 tra Cesena e Forlì : Terremoto di magnitudo tra 4,1 e 4,6 nella zona tra Cesena e Forlì. La scossa è stata avvertita in Veneto poco dopo la mezzanotte. Molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco, ma per ora non sarebbero segnalati danni. A Padova e anche a Venezia il movimento tellurico è stato sentito nettamente, per alcuni secondi, soprattutto da chi risied...

Amici - la rissa tra Giordana Angi e Mameli : 'Non ti permettere!'. Salta tutto - Terremoto nel talent : Cambio squadra ad Amici in vista. A pesare i rapporti, ormai logori, tra Giordana Angi e Mameli . Secondo la capitana il collega cantante si sentirebbe il migliore di tutti e il ragazzo ha risposto ...

Belice - strade costruite a metà e case senz’acqua 51 anni dopo il Terremoto : A oltre mezzo secolo dal sisma che fece 370 morti in Sicilia, la ricostruzione non è ancora finita. E rischia di non finire mai. Il consiglio comunale di Santa Margherita trasferito a Roma per protesta

Violenta esplosione a Parigi - 4 morti e molti feriti. Panico tra i testimoni : "Sembra uno stato di guerra - un attentato - un Terremoto"

Terremoto : giovedì Conte incontra presidenti Regioni : Roma, 12 gen. (AdnKronos) - giovedì 17 gennaio, alle ore 15.00, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà i presidenti delle Regioni colpite dal Terremoto, di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Ne dà notizia un comunicato.

Etna - Terremoto Catania : lavori sulla A18 per rimuovere le fratture nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale : Domani 12 gennaio 2019 dalle ore 5 alle ore 12 saranno eseguiti urgenti lavori nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale per eliminare i danni verificatisi (fratture nel tracciato) a seguito dell’evento sismico dello scorso 26 dicembre 2018 (eruzione Vulcano Etna). Gli interventi si concluderanno nella stessa mattinata, tenuto conto che non possono essere attuati in nottata per le basse temperature meteorologiche che non ...

Terremoto di magnitudo 2.0 tra Napoli e Pozzuoli : "Registrati sciami sismici negli ultimi mesi" : Un Terremoto di magnitudo 2,0 è stato registrato la scorsa notte intorno all'1,30 ad Agnano, nel comune di Pozzuoli, al confine con Napoli. La profondità dell'evento è stata di circa 1 chilometro, per questo la scossa è stata avvertita dalla popolazione con scambi di informazioni girate anche via Fa

Terremoto a Napoli : scossa M 2.0 ai Campi Flegrei/ Sciame sismico tra Quarto e Pozzuoli : paura in Campania : Terremoto a Napoli, Quarto e Pozzuoli: sisma M 2.0 ai Campi Flegrei, ancora paura in Campania ma nessun danno registrato. Le ultime notizie

Scossa di Terremoto tra Napoli e Pozzuoli - notte di paura sui social : Una Scossa di terremoto non forte, ma intensa, è stata chiaramente avvertita in tutta l'area flegrea di Napoli e sino a Pozzuoli. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 1.9...

Scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 registrata ai piedi dell'Etna : Un'altra Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è registrata nella notte alle ore 00.50 a Milo, in provincia di Catania, ad una profondità di due chilometri. Secondo le prime indiscrezioni della Protezione Civile non si sono verificati danni a persone o edifici, contrariamente a quanto avvenuto nelle settimane precedenti. La popolazione spaventata si è riversata in strada. Le scosse potrebbero essere provocate dai movimenti che sta manifestando ...