Terremoto | restituzione Provvisionale dopo Grandi rischi | oggi udienza a L' Aquila

(Di lunedì 14 gennaio 2019) L'- "Lo Stato Italiano sia giusto ed equo nei confronti dei parenti delle vittime del sisma 2009 e non si accanisca verso chi ha patito, e soffre quotidianamente, i postumi di una tragedia nazionale". L'appello è del sindaco dell', Pierluigi Biondi, in vista dell', lunedì 14 gennaio, all', per la causa, promossa nella passata legislatura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti dei parenti delle vittime deldi dieci anni fa con cui viene richiesta ladelle somme provvisionali concesse a titolo di risarcimento in riferimento al processo alla Commissione. "È doloroso dover parlare di soldi quando sappiamo tutti che non c'è somma che possa restituire ai propri cari l'affetto e il calore di chi ha perduto la vita sotto le macerie - dice ...