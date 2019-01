Terremoto di magnitudo 4 6 dopo mezzanotte | paura tra Emilia-Romagna e Veneto

Terremoto di magnitudo 4.6 a Ravenna : la scossa avvertita anche in Veneto : Terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro nella provincia di Ravenna pochi minuti dopo la mezzanotte. La scossa è stata avvertita in Veneto. Molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco, ma per ora non sarebbero segnalati danni. A Padova e a Venezia il movimento tellurico è stato sentito nettamente, per alcuni secondi, soprattutto da chi ris...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.6 a Ravenna : avvertita anche in Veneto : È stata avvertita distintamente in Romagna, soprattutto nella zona di Ravenna, quella più vicina all'epicentro, una forte scossa di Terremoto, tre minuti e 56 secondi dopo la...

Terremoto - forte scossa di magnitudo 4.6 tra Forlìm e Cesena : avvertita anche in Veneto : scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 tra Cesena e Forlì. Il sisma è stato avvertito alle 00,03 e 56 secondi. Molta gente si è riversata in strada dalla paura. Al momento non si...

Scossa di Terremoto di magnitudo 4 - 6 a Ravenna : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4,6 è stata registrata a mezzanotte e 4 minuti a Ravenna. Secondo l'Istituto di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto a una profondità d 25 chilometri con ipocentro poco distante dal Lido di Dante, sulla costa.

Terremoto tra Emilia Romagna e Veneto di magnitudo superiore a 4 : L’epicentro nella zona tra Forlì e Cesena, il fenomeno avvertito pochi minuti dopo la mezzanotte. Molte chiamate ai vigili del fuoco, da Verona a Trieste ma nessun danno

Scossa di Terremoto magnitudo 4.6 in centro Italia - avvertita in molte regioni : Scossa di terremoto magnitudo 4.6 scala Richter registrata dagli strumenti Ingv appena passata la mezzanotte del 15 gennaio con epicentro in zona Forlí-Cesena-Ravenna. L'evento tellurico distintamente avvertito in una vasta zona del centro Italia, da Bologna a Ravenna fino a Venezia e Trieste. molte chiamate ai vigili del fuoco.Continua a leggere

Terremoto di magnitudo tra 4.1 e 4.6 tra Cesena e Forlì : Terremoto di magnitudo tra 4,1 e 4,6 nella zona tra Cesena e Forlì. La scossa è stata avvertita in Veneto poco dopo la mezzanotte. Molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco, ma per ora non sarebbero segnalati danni. A Padova e anche a Venezia il movimento tellurico è stato sentito nettamente, per alcuni secondi, soprattutto da chi risied...

Scossa di Terremoto magnitudo 4.1 in centro Italia zona Cesena-Forlí - avvertita in molte regioni : Scossa di terremoto magnitudo tra 4.1 e 4.6 scala Richter registrata dagli strumenti Ingv appena passata la mezzanotte del 15 gennaio con epicentro in zona Forlí Cesena. L'evento tellurico distintamente avvertito in una vasta zona del centro Italia, da Bologna a Ravenna fino a Venezia e Trieste.Continua a leggere

Terremoto di magnitudo 2.3 nel Bellunese - nessun danno - : La scossa, con epicentro vicino all'area del Vajont, è stata registrata alle 9.33 dal Centro nazionale terremoti nella zona di Longarone, Fortogna e Soverzene ed è stata sentita anche in Friuli ...

Terremoto di magnitudo 2.3 nel Bellunese - nessun danno : Terremoto di magnitudo 2.3 nel Bellunese, nessun danno La scossa, con epicentro vicino all’area del Vajont, è stata registrata alle 9.33 dal Centro nazionale terremoti nella zona di Longarone, Fortogna e Soverzene ed è stata sentita anche in Friuli Venezia Giulia. All’origine forse il collasso di una grotta in ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.6 nel basso Tirreno : epicentro al largo della Calabria - nel piano di Wadati-Benioff : 1/5 ...

Scossa di Terremoto magnitudo 3.6 nel Tirreno Meridionale : Una Scossa di magnitudo 3.6 e' stata rilevata dall'Ingv alle 12.20 nel Tirreno Meridionale, di fronte alle coste calabresi e a 74 km da Cosenza. La Scossa ha avuto una profondita' di 284 km.

Terremoto a Napoli durante la notte di ieri di magnitudo 1.9 : epicentro a Quarto : Momenti di spavento nella città di Napoli, nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019. Una scossa di Terremoto, non particolarmente forte, è stata registrata nella zona flegrea del capoluogo campano. I sismografi dell'I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede presso l'osservatorio vesuviano di Torre del Greco (città metropolitana di Napoli), hanno percepito un sisma di intensità pari a 1.9 di magnitudo, ...

Terremoto di magnitudo 2.0 tra Napoli e Pozzuoli : "Registrati sciami sismici negli ultimi mesi" : Un Terremoto di magnitudo 2,0 è stato registrato la scorsa notte intorno all'1,30 ad Agnano, nel comune di Pozzuoli, al confine con Napoli. La profondità dell'evento è stata di circa 1 chilometro, per questo la scossa è stata avvertita dalla popolazione con scambi di informazioni girate anche via Fa