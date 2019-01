Tennis | impresa all' Australian Open dell' ascolano Travaglia Approda al secondo turno

Tennis - Andreas Seppi cede in finale a Sydney : De Minaur completa l’impresa e vince il torneo australiano : Tennis, Andreas Seppi ha perso contro De Minaur 7-5 7-6 nella finale del torneo di Sydney al termine di una settimana splendida Tennis, Andreas Seppi si è arreso in finale nel torneo di Sydney. Il Tennista azzurro è stato sconfitto 7-5 7-6 da De Minaur, autore di una giornata davvero da ricordare dato che in mattinata aveva sconfitto Simon in semifinale. Due gare in un giorno per De Minaur, il quale però non ne ha risentito battendo Seppi ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Roberto Bautista Agut realizza l’impresa e sconfigge Novak Djokovic in tre set. Lo spagnolo vola in Finale! : Incredibile ma vero: lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del mondo) ha sconfitto il n.1 del ranking Novak Djokovic nella prima semifinale dell’ATP di Doha 2019. Un’impresa quella realizzata dall’iberico che aveva uno storico decisamente negativo contro il serbo: 7 sconfitte ed 1 successo. Una vittoria in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-4 in 2 ore e 37 minuti di partita al termine di una vera e propria battaglia. ...

Tennis – Barazzutti elogia il Tennis italiano : “è in buona salute! Fognini da top 10 - Cecchinato può fare l’impresa” : Corrado Barazzutti esalta il livello del tennis italiano, e svela gli obiettivi di Fognini, Cecchinato e Berrettini per un 2019 da protagonisti La fine dell’anno si avvicina e per tutti è tempo di tirare le somme di tutto quello che è accaduto in questo lungo 2018. Anche il capitano dell’Italia, Corrado Barazzutti, ha fatto il punto sulla stagione appena passata nel corso di un’intervista rilasciata al sito della ...

Tennis Serie A1 maschile : il TC Sinalunga al Vomero a caccia dell'impresa dell'anno : ... sia nel match di qualche giorno fa: sono in grado di fare la differenza elementi del calibro degli spagnoli Nicolas Almagro e Daniel Gimeno Traver, attuale numero 176 al mondo con un best ranking ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : serve l’impresa delle azzurre in Croazia. Ininfluente la gara in Kosovo per i ragazzi : L’Italia del Tennistavolo femminile è di fronte ad un match importantissimo: bisogna vincere in Croazia domani alle ore 18.00, meglio se per 3-0 o 3-1 (con un successo per 3-2 si darebbe vita ad un complicato calcolo di differenza set e differenza punti), nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 per passare direttamente alla rassegna continentale assieme all’Olanda. ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Olanda-Croazia 3-0. Italia ancora in corsa - serve l’impresa nei Balcani : L’Italia del Tennistavolo femminile tira un grosso sospiro di sollievo: l’Olanda batte la Croazia con un rotondo 3-0 nella quinta giornata del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno e lascia inalterate le possibilità di passaggio diretto delle azzurre alla rassegna continentale. L’Italia dovrà vincere in Croazia martedì 4 dicembre, meglio se per 3-0 o 3-1, altrimenti con un successo per 3-2 si darebbe ...

