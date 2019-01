Tecnologia per la sicurezza | progetto europeo per l’evacuazione di emergenza dai luoghi

Dall'assistente virtuale alle scarpe smart - la Tecnologia per gli anziani a Las Vegas : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

CES 2019 : Creative premiata dalla critica per la sua Tecnologia Super X-Fi : Creative Technology, già famosa per le sue schede audio, nel corso del CES 2019 ha ricevuto quattro riconoscimenti come best-of-show dai principali media di elettronica di consumo del mondo per le sue cuffie olografiche con tecnologia Super X-Fi, che sfrutta l'audio computazionale per ricreare l'audio di un sistema multi-altoparlante come in uno studio di registrazione professionale.Gli award assegnati sono:Di seguito riportiamo il comunicato ...

CES 2019 - quando la Tecnologia imperversa. Ecco tutte le novità : Poco dopo le 9 del mattino, il traffico di Las Vegas, generalmente sonnecchioso a quest’ora, sembra impazzito. La capitale del gioco e del vizio, fino al prossimo 11 gennaio, lo sarà anche della tecnologia. Il Consumer Electronics Show, il CES, la più grande manifestazione al mondo di elettronica di consumo ha aperto i battenti. Sono oltre 4.500 le aziende provenienti da tutti i paesi del mondo che in queste ore stanno presentando i risultati ...

Il buon proposito di Zuckerberg per il 2019 : dibattiti su Facebook sul futuro della Tecnologia : Mark Zuckerberg Come ogni anno il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, annuncia, con un post sul suo social network, le sfide che si è posto. Il proposito per il 2019 è di “ospitare una serie di dibattiti pubblici sul futuro della tecnologia nella società: le opportunità, le sfide, le speranze e le ansie”. Negli anni passati aveva preso l’impegno di imparare il mandarino, creare un’intelligenza artificiale per la sua casa o viaggiare ...

6 GB di RAM per Samsung Galaxy S10 Lite - Tecnologia Light per Nokia 9 PureView : Mentre il presunto Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G970) compare su Geekbench con 6 GB di RAM, un paio di "coincidenze" ci portano a pensare che il nuovo Nokia 9 PureView possa contare sulla tecnologia Light per il comparto fotografico. L'articolo 6 GB di RAM per Samsung Galaxy S10 Lite, tecnologia Light per Nokia 9 PureView proviene da TuttoAndroid.

Razer annuncia Razer HyperSense - un ecosistema di dispositivi gaming basati su Tecnologia aptica : Razer annuncia Razer HyperSense, un ecosistema di dispositivi gaming basati su tecnologia aptica pensati per offrire un'esperienza uniforme e ad alta fedeltà per un'immersione nel gioco di livello superiore."Siamo finalmente in grado di percepire ciò che vediamo e sentiamo attorno a noi nella gaming arena, dal sibilo del fuoco nemico, al basso pieno del ringhio di un mostro", dichiara Min-Liang Tan, CEO e co-fondatore di Razer. "Proprio come ...

CES 2019 – Audi e Ford insieme a Ducati a Las Vegas per la Tecnologia di comunicazione tra auto e moto : Ducati presenta, con Audi e Ford, la tecnologia di comunicazione tra auto e moto al CES di Las Vegas. Prosegue la sperimentazione e la ricerca Ducati per la sicurezza. Una Multistrada 1260 alla prima dimostrazione americana del progetto ConVeX (Connetted Vehicle to Everithing) in programma durante il Consumer Electronic Show®2019 Ducati prosegue con le attività di ricerca sulla sicurezza partecipando, con Audi e Ford, alla prima ...

Cina : presidente Xi conferisce onorificenze per la scienza e la Tecnologia : Pechino, 08 gen 09:42 - , Agenzia Nova, - Il Comitato centrale del partito comunista cinese e il Consiglio di stato ha tenuto una conferenza nazionale per conferire le più alte onorificenze... , Cip,

Vicino Mosca si costruisce la prima 'città felice' - attenta alla Tecnologia ma anche alle persone : Negli attuali e veloci sviluppi presenti in diverse città del mondo, si è sentita l'esigenza di proteggere i diritti digitali a livello globale e sviluppare politiche, strumenti e risorse in linea ...

Resident Evil 2 per PC utilizzerà la Tecnologia anti-tamper Denuvo : Stando agli ultimi aggiornamenti della pagina Steam di Resident Evil 2, apprendiamo che il "remake" dello storico horror utilizzerà la discussa tecnologia anti-tamper Denuvo su PC.La notizia è arrivata grazie alla segnalazione di un utente ResetEra. Denuvo è una misura anti pirateria ampiamente utilizzata per i giochi PC ma, allo stesso tempo, molto discussa a causa degli influssi negativi sulle performance. Molto spesso si sente parlare di ...

WAND - la nuova Tecnologia wireless per il trattamento di epilessia e morbo di Parkinson : Gli ingegneri dell’Università di Berkeley hanno sviluppato un nuovo neurostimolatore per monitorare e contemporaneamente stimolare gli impulsi elettrici nel cervello, questa tecnologia potrebbe essere una svolta per i pazienti affetti da epilessia, Parkinson e disturbi neurologici, poiché offrirebbe la possibilità di mettere a punto dei trattamenti mirati. Il dispositivo, chiamato WAND, che sta per wireless artifact-free neuromodulation è un ...

Filmare gli atomi per rivoluzionare la Tecnologia - nuovo ERC a Ca’ Foscari : Girare il film più breve della storia: un milionesimo di miliardesimo di secondo. Giusto il tempo di vedere come cambia l’orientamento di magneti nanoscopici, con una risoluzione di un milionesimo di millimetro. E’ la frontiera scientifica a cui ambisce il fisico Stefano Bonetti, neoassunto come professore associato all’Università Ca’ Foscari Venezia e professore al Dipartimento di Fisica dell’Università di ...

Facile cadere in tentazione con il monitor HANNSapple - perfetta fusione tra design e Tecnologia - esperienza visiva e divertimento : Originally posted on Cristina Miraglia: E’ una mela rossa il nuovo monitor da 18.5” di HANNspree destinato a chi ha uno stile di vita a colori e ama un design vivace e originale. HANNspree presenta oggi, in versione monitor, quello che in passato è stato un prodotto originale e di successo della gamma di TV…

Gadget - eventi - personaggi : i top e i flop della Tecnologia nel 2018 : Una lezione insegna la tecnologia, nel suo eterno superare se stessa: che nulla è per sempre, tutto passa e va, come i Gadget. Alle cose, dunque, non ha senso affezionarsi, perché è alle persone che dobbiamo dedicare il nostro tempo e i nostri sentimenti. E tuttavia, in chiusura dell’anno, un bilancio è d’obbligo: cosa resterà di questo 2018, cosa ...