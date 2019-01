Tav | Pd tenta incunearsi tra M5s e Lega Pronta a scattare la ‘trappola’ dei dem

Rotterdam - arrestati quattro terroristi : sTavano progettano un attentato : quattro persone sono state arrestate stamane a Rotterdam perché sospettate di pianificare un attentato. Lo riferiscono i media olandesi. Le autorità hanno spiegato che si stanno raccogliendo le prove ...

ProgetTava attentato a San Pietro/ "Noi contro loro" - così alimentiamo il terrorismo in Italia : Un ventenne somale è stato arrestato. Progettava un attentato a San Pietro nei giorni di Natale e voleva bombe in tutte le chiese d'Italia

Cagliari-Napoli - tentato assalto con le spranghe in un residence che ospiTava tifosi napoletani : Momenti di tensione nella tarda mattinata a Capoterra, a 20 km da Cagliari, tra un gruppo di tifosi del Napoli e sardi. Nessuno scontro, ma solo danni alle porte e alla finestre di una struttura ...

OtTavia Fusco a Claudia Cardinale : "Ha tentato di annullarmi come donna - moglie e artista" : Ottavia Fusco interviene a Domenica In per replicare alle affermazioni di Claudia Cardinale, ospite due settimane fa nel salotto di Mara Venier.L'attrice di Claretta, icona del cinema italiano nel mondo, aveva rivelato ai microfoni della trasmissione di Rai 1 di essere rimasta sentimentalmente legata al regista Pasquale Squitieri fino alla morte, avvenuta nel febbraio del 2017, nonostante questi si fosse sposato nel 2010 con l'artista ...

Strasburgo - blitz della polizia nel quartiere Neudorf dove abiTava l'attentatore : Nuovo blitz della polizia a Strasburgo , nel quartiere Neudorf, dove abitava Cherif Chekatt , l'attentatore che ha aperto il fuoco al mercatino di Natale. Antonio Megalizzi in coma non operabile: i ...

Nuoro - arrestato presunto terrorista palestinese : progetTava un attentato con l'antrace : La polizia ha bloccato nel Nuorese un presunto terrorista che progettava un attentato in Sardegna. arrestato un palestinese di 38 anni che secondo gli investigatori voleva colpire con l'antrace in una ...

