Tav | Fico | M5s è contrario all' opera | no a referendum

Fico : M5S è No Tav - niente referendum : Roma, 14 gen., askanews, - 'Il M5S è costituzionalmente contrario a quest' opera. Ricordo che la prima riunione nazionale dei meet up venne fatta nel 2005 a Torino, per unirsi alla protesta dei No Tav.

Napoli - c'è Fico al teatro Diana da Grillo : 'Era parecchio che non ascolTavo' : Il presidente della Camera, Roberto Fico, è entrato nel teatro Diana, a Napoli, per assistere allo spettacolo di Beppe Grillo, dal titolo 'Insomnia ora dormo!'. Si tratta della seconda serata dello ...

Tav - Chiamparino : Analisi foglia di fico per scavallare europee : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bari - rapina a porTavalori con ruspe : mezzi in fiamme sulla carreggiata e traffico deviato : La rapina mercoledì mattina alle 7.30. Un commando armato ha bloccato un furgone portavalori sulla statale 96, nel Barese, e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno utilizzato delle ruspe.Continua a leggere

Global Compact - Lega e 5Stelle rinviano. Fico insiste : l'Italia si sieda al Tavolo Onu : Nei minuti in cui la maggioranza giallo-verde è uscita dall'impasse votando alla Camera una mozione con cui di fatto rinvia la decisione sul Global Compact sui migranti, il presidente Roberto Fico è ...

Global Compact - Fico : 'Sediamoci al Tavolo sui migranti' - Ma M5s e Lega rinviano l'adesione e prendono tempo : "Patto Globale per le migrazioni, questa è la traduzione di Global Compact : siccome l'immigrazione è una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico mentre la maggioranza incassa invece il sì dell'Aula su una mozione che impegna il governo a "rinviare ...

Fico : dati dimostrano che Tav non serve : "Dobbiamo scostarci dalla politica di Trump su immigrazione e ambiente", ha detto Fico durante la cerimonia per gli auguri di Natale alla Stampa. "La legge sul conflitto di interessi resta una ...

Fico : "La Tav non serve più" : Roma, 19 dic., Adnkronos, - "La Torino-Lione non serve più" e la posizione contraria sostenuta sin dal 2005 oggi "è rafforzata". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, nell'incontro ...

Fico : dati dimostrano che Tav non serve : 12.00 Il presidente della Camera,Fico,conferma la sua contrarietà alla Tav, perché i flussi di merci previsti sulla Torino-Lione dicono che l'opera "non serve più, non è una priorità". "Dobbiamo scostarci dalla politica di Trump su immigrazione e ambiente", ha detto Fico durante la cerimonia per gli auguri di Natale alla Stampa. "La legge sul conflitto di interessi resta una priorità: è lì che si è innescato il senso buio dell'informazione",ha ...

Tav : Fico - opera che non serve : ANSA, - ROMA, 19 DIC - "Benissimo sia le piazze Si Tav che quelle No Tav, ma non é che da presidente della Camera ho cambiato idea da quella prima manifestazione nel 2005 a cui andai con Grillo e ...

Fico "impone" il Global Compact : "L'Italia deve per forza sedersi al Tavolo". Ma Lega-M5S rinviano : Fico torna alla carica. E stavolta lo fa con termini perentori, quasi fosse un ordine. L'Italia - dice - sul Global Compact 'deve per forza sedersi al tavolo'. Per forza. Alla Camera la maggioranza ...

Tav - Fico : 'Sulla base dei dati disponibili l'opera non serve' : "Benissimo sia le piazze Si Tav che quelle No Tav, ma non é che da presidente della Camera ho cambiato idea da quella prima manifestazione nel 2005 a cui andai con Grillo e Casaleggio. Un'idea, No Tav,...