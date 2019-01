Tabellone Australian Open femminile 2019 | risultati e accoppiamenti in tempo reale

Tabellone Australian Open 2019 : gli aggiornamenti in tempo reale : PRIMO TURNO Djokovic (Serbia) – Kruger (Stati Uniti) Tsonga (Francia) – Klizan (Slovacchia) Daniel (Giappone) – Kokkinakis (Australia) Andújar (Spagna) – Shapovalov (Canada) Goffin (Belgio) – Garín (Cile) Granollers (Spagna) – Copil (Romania) Veselý (Repubblica Ceca) – Harrison (Stati Uniti) Harris (Sudafrica) – Medvedev (Russia) Fognini (Italia) – Munar (Spagna) Jarry (Cile) – Mayer ...

Australian Open 2019 - il Tabellone di Novak Djokovic : tante insidie verso la semifinale con Zverev : Nel 2018 Novak Djokovic si presentava a Melbourne da testa di serie numero quattordici. Un anno dopo è cambiato tutto e il serbo è tornato in vetta al ranking ATP e questa volta agli Australian Open è lui il numero uno del seeding e principale favorito per la vittoria finale nel primo Slam dell’anno. Djokovic ha trionfato per sei volte in carriera in Australia e in questa edizione potrebbe diventare il giocatore con il maggior numero di ...

Australian Open 2019 - il Tabellone di Camila Giorgi : primi due turni non complessi - la vera sfida può essere con Karolina Pliskova : Camila Giorgi torna agli Australian Open da testa di serie numero 27. L’azzurra, proveniente da un anno in cui ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, è nuovamente l’unica rappresentante italiana nello Slam di Melbourne. Il tabellone che le si presenta davanti, almeno fino al terzo turno, non presenta grandi ostacoli. Al primo turno, la nativa di Macerata incrocerà il proprio destino con quello della slovena Dalila Jakupovic. ...

Australian Open 2019 - il Tabellone di Roger Federer. Insidia Tsitsipas negli ottavi di finale - possibile semifinale contro Nadal : Il primo Slam della stagione è ormai alle porte e dal 14 al 27 gennaio 2019 i più forti giocatori del panorama tennistico internazionale si confronteranno in quel di Melbourne (Australia) per portarsi a casa il successo. Roger Federer si presenta ai nastri di partenza da vincitore dell'edizione 2018. Lo svizzero ha messo la propria firma in sei occasioni, un record che condivide insieme al rivale serbo Novak Djokovic (numero uno del mondo) e ...

Australian Open 2019 : il Tabellone di Rafael Nadal. Condizione principale incognita - ma se sta bene almeno i quarti sono possibili : Nessuno sa come stia realmente, oggi, Rafael Nadal. Il numero 2 del mondo, nell’ultimo anno, ha collezionato una serie impressionante di cancellazioni e ritiri in occasione di tornei sul cemento. Dopo gli US Open il maiorchino non ha più messo piede in campo in un match ufficiale, decidendo inoltre di ridurre sensibilmente la programmazione al fine di cercare di giocare ancora per qualche tempo. L’iberico, per sua fortuna, non ...

Australian Open 2019 - il Tabellone degli italiani. Fognini può andare molto avanti - Cecchinato sfortunato - difficile la strada di Seppi : Il tabellone maschile degli Australian Open, a meno di ripescaggi dell’ultima ora di Lorenzo Sonego o Paolo Lorenzi in qualità di lucky loser, conta sette italiani al via. Il più accreditato è Fabio Fognini, testa di serie numero 12, seguito da Marco Cecchinato, numero 17 del seeding. Entrambi gli azzurri appena citati sono nella parte alta del tabellone: nel medesimo spicchio di Fognini c’è anche il qualificato Luca Vanni, che ha ...

Qualificazioni Australian Open : Vanni e Travaglia entrano in Tabellone - delusione per la Trevisan : Qualificazioni Australian Open, bottino non certo positivo quello azzurro durante l’ultimo atto che precede il torneo dello Slam Qualificazioni Australian Open, si è giocato oggi l’ultimo turno che ha definito il novero di tennisti che entreranno dunque nel tabellone principale del torneo. 5 gli azzurri impegnati, solo in 2 hanno raggiunto l’ambito traguardo. Vanni è stato il primo a staccare il pass, superando con un ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Vanni e Travaglia entrano nel Tabellone principale - eliminati Sonego e Lorenzi : L’Italia si dimezza nell’ultimo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2019. Dei quattro che scendevano in campo solo due, Luca Vanni e Stefano Travaglia, sono riusciti ad entrare nel tabellone principale del primo Slam dell’anno, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi, rispettivamente testa di serie numero uno e quattro. Inaspettata e bellissima la qualificazione di Luca Vanni, che ritorna a ...

Australian Open 2019 - analisi Tabellone femminile : strada durissima per Halep - in discesa per Kerber. Camila Giorgi un pericolo per tutte : Giorno di sorteggi in quel di Melbourne per la definizione dei tabelloni principali degli uomini e delle donne degli Australian Open 2019. Nell’affascinante scenario della Margaret Court Arena sono emersi gli accoppiamenti che per due settimane animeranno la scena sul cemento Australiano, garantendo spettacolo e tanto interesse. Focalizzandoci sul draw femminile, la vincitrice del 2018 (n.3 del mondo) Caroline Wozniacki non avrà un ...

Australian Open 2019 - analisi Tabellone maschile : Roger Federer sorride - buona chance per Nadal. Insidia Zverev per Djokovic : La Margaret Court Arena è stata teatro della cerimonia di presentazione dei due tabelloni principali degli Australian Open 2019, che prenderanno il via lunedì 14 gennaio e termineranno il 27 gennaio. Un evento a cui hanno partecipato i due vincitori dell’anno passato: il 6 volte trionfatore a Melbourne Roger Federer (attuale numero 3 del mondo) e la danese Caroline Wozniacki (n.3 WTA). Ebbene, concentrandosi sul main draw machile, Novak ...

Australian Open - Tabellone donne : Wozniacki con Kerber - Venus e Serena Williams da Halep : Inserita nell'ottavo di Simona Halep, debutta contro Dalila Jakupovic , numero 82 del mondo con un best ranking di numero 42, che l'ha sconfitta l'anno scorso sull'erba a Nottingham. La slovena però ...

Australian Open - l’analisi del Tabellone femminile : Serena Williams troverà la Halep ben presto… : Australian Open, Simona Halep potrebbe trovare Serena Williams già agli ottavi di finale del primo Slam della stagione: che scontro! Simona Halep potrebbe trovare Serena Williams già negli ottavi di finale dell’Australian Open. Il sorteggio del primo major della stagione, al via lunedì sui campi in cemento del Melbourne Park, non è stato fortunato per la romena numero uno del mondo, inserita nella parte alta del tabellone dove di ...

Australian Open - l’analisi del Tabellone maschile : Federer-Nadal in semifinale - inizio agevole per lo svizzero : Australian Open, non potremo assistere alla finale Federer-Nadal, dato che i due si affronteranno prima dell’ultimo atto Sorteggio ok per Roger Federer all’Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam al via lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Lo svizzero, detentore del titolo e terza testa di serie nel major Australiano, esordirà contro l’uzbeko numero 99 del mondo Denis Istomin. Il primo vero ostacolo ...