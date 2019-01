quattroruote

: RT @quattroruote: #Suv, #fuoristrada & Co, le italiane a ruote alte. Dalla #Campagnola alla #Fastback, abbiamo raccolto nella nostra #foto… - RValdemburg : RT @quattroruote: #Suv, #fuoristrada & Co, le italiane a ruote alte. Dalla #Campagnola alla #Fastback, abbiamo raccolto nella nostra #foto… - NotessRenting : RT @quattroruote: #Suv, #fuoristrada & Co, le italiane a ruote alte. Dalla #Campagnola alla #Fastback, abbiamo raccolto nella nostra #foto… - zazoomblog : Suv fuoristrada e non solo - Le italiane a ruote alte - FOTO GALLERY - #fuoristrada #italiane #ruote #GALLERY -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Continua il successo della Fiat 500X, che nel 2018 conquista la terza posizione tra le auto più vendute in Italia. Del resto, la vettura si accoda al boom di Suv e crossover che da oltre ventanni a questa parte raccolgono sempre più clienti.Le Suv. E se dalla presentazione della Kamal, lapprezzatissima concept del Biscione, gli appassionati del marchio di Arese hanno atteso circa quattordici anni per vedere finalmente un veicolo a, la Stelvio, tra i listini della Casa, lItalia è ben rappresentata anche da prodotti ancor più lussuosi, come la Maserati Levante e la Lamborghini Urus.In arrivo. In attesa della Ferrari Purosangue, nonché di altre Suv del Tridente e del Biscione. Mentre la più popolare Panda, che già oggi punta forte sulle sue versioni a baricentro alto - la Cross e la City Cross, senza dimenticare lamatissima 4x4 - dovrebbe assumere le forme di ...