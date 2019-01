Supercoppa Italiana 2019 | Juventus arrivata a Gedda | sorrisi e selfie per i bianconeri

Supercoppa Italiana – Il King Abdullah Sports City ospita la sfida tra Juventus e Milan : Tutto sul King Abdullah Sports City: lo stadio gioiello che ospiterà la finale di Supercoppa Italiana. 62mila posti per l’impianto di Gedda dove mercoledì si giocherà Juventus-Milan ‘Gioiello splendente‘, è questo il soprannome del King Abdullah Sports City, lo stadio di Gedda, in Arabia Saudita, che ospiterà mercoledì sera la finale della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Impianto all’avanguardia che può ...

Supercoppa Italiana - Benatia e Mandzukic non convocati per l’incontro : Supercoppa Italiana, Benatia e Mandzukic non saranno disponibili per la gara: Massimiliano Allegri non ha convocato i due acciaccati L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per la finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 16 gennaio a Gedda. Non parteciperanno alla trasferta in Arabia Saudita gli infortunati Mario Mandzukic e Medhi Benatia. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, ...

Probabili Formazioni Juventus – Milan - Supercoppa Italiana 16/01/2019 : Probabili Formazioni Juventus – Milan, Supercoppa Italiana 16/01/2019Finalmente si assegna il primo trofeo stagionale, che vedrà impegnate Juventus e Milan in un incontro valevole per la Supercoppa Italiana. I bianconeri hanno l’aria di non mollare nessun colpo ma i rossoneri possono cercare di ottenere un trofeo, vista l’eliminazione in Europa.TORINO – Allegri torna a schierare la formazione tipo, anche se dovrà ...

Juventus-Milan - probabili formazioni Supercoppa Italiana : bianconeri senza Mandzukic - rossoneri con il dubbio Paquetà : Juventus-Milan, valevole per la Supercoppa Italiana di calcio è ormai alle porte. Mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30, infatti, saranno di fronte i campioni d’Italia, e la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia, sconfitta proprio dalla formazione di Max Allegri con il punteggio di 4-0. La grande, e tanto discussa, sfida si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita, allo stadio King Abdullah Sports City e metterà di fronte due ...

Supercoppa Italiana 2019 - Juventus : assenti e disponibili : La squadra è rientrata nella notte da Bologna e stamani si è ritrovata al centro sportivo della Continassa per iniziare a preparare il prossimo impegno. Dybala: "Pogba? Tutti lo vorrebbero"

Juventus - Benatia a forte rischio per Supercoppa Italiana contro il Milan : Archiviati gli ottavi di Coppa Italia con la vittoria 2-0 a Bologna, la Juventus si è allenata alla Continassa a tre giorni dalla Supercoppa italiana contro il Milan a Gedda. Massimiliano Allegri ha ...